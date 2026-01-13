Как приготовить советский омлет из детского сада

Все помнят тот самый советский омлет — высокий, пышный, упругий, без дырочек и не крошился при нарезке. Но повторить его в точности сегодня почти невозможно, и вот почему. В детских садах яйца не взбивали миксером, а аккуратно размешивали ложкой или лопаткой, чтобы в смеси было меньше пузырьков.

© Unsplash

Молока добавляли меньше, чем сейчас рекомендуют современные рецепты, иногда даже разбавляя его водой. Ни муки, ни крахмала не использовали — пышность и плотность создавались естественным способом.

Еще один секрет — промышленные смеси: яичный порошок и меланж, сочетание которых давало плотное и упругое тесто. И, конечно, важна форма: высокие бортики, небольшой объем и толстые стенки обеспечивали идеальную форму омлета. Пекли его в духовке, часто устанавливая форму в противень с кипятком, и вынимали только перед подачей. Резали сухим ножом, раскладывали на чуть теплые тарелки, чтобы не опадал. Стенки формы смазывались маслом, а добавлять его в смесь не советовали — омлет получался с дырочками и тяжелел.

Сегодня можно приблизиться к советскому омлету так: берем три крупных яйца (примерно 170 мл), добавляем 100 мл молока и 50–70 мл воды, все ингредиенты комнатной температуры. Аккуратно размешиваем вилкой или лопаткой, немного солим. Выбираем небольшую высокую форму, смазываем сливочным маслом, переливаем смесь и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. После выключения оставляем еще на пару минут. Затем аккуратно переворачиваем омлет на теплую тарелку, слегка постукивая по дну.

«ГлагоL» уже делился хитростями приготовления омлета: можно варить его в банке на водяной бане или в пакете на пару — результат один и тот же: воздушный, пышный, нежный и без лишнего масла, идеально подходит для детей, беременных и всех, кто любит полезную еду.