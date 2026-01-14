Холода — не беда: пять интересных и согревающих рецептов с карри

Это идеальная зимняя специя — согревает, разгоняет кровообращение, усиливает пищеварение, помогает телу легче справляться с холодом и сезонной вялостью.

К тому же карри отлично работает в сытных блюдах, которые дают долгое чувство тепла и энергии, а не резкий всплеск и спад. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять небанальных, но простых рецептов с карри, которые легко вписать в зимний рацион.

Чечевичный суп с кокосовым молоком и карри

Ингредиенты:

Красная чечевица — 150 г.

Кокосовое молоко — 200 мл.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Порошок карри — 1-1,5 ч. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Вода или овощной бульон — 600 мл.

Приготовление:

Лук, морковь и чеснок мелко нарезать и слегка обжарить на оливковом масле до мягкости. Добавить карри, прогреть специю 30-40 секунд. Всыпать промытую чечевицу, залить водой или бульоном и варить 15-20 минут до полной мягкости. Влить кокосовое молоко, посолить, прогреть еще несколько минут и при желании пробить блендером до кремовой текстуры.

Запеченная цветная капуста с йогуртом и карри

Ингредиенты:

Цветная капуста — 1 небольшой кочан.

Натуральный йогурт без добавок — 150 г.

Порошок карри — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление:

Цветную капусту разобрать на соцветия, смешать с оливковым маслом, карри и солью. Запекать при 190 градусах около 25-30 минут до золотистой корочки. Йогурт смешать с лимонным соком и щепоткой соли. Подавать капусту горячей, с холодным йогуртовым соусом.

Курица в сливочном карри соусе

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г.

Сливки 20% — 200 мл.

Репчатый лук — 1 шт.

Порошок карри — 1 ч. л.

Сливочное масло — 20 г.

Соль — по вкусу.

Черный перец — по желанию.

Приготовление:

Курицу нарезать крупными кусками и быстро обжарить до легкой румяности. Убрать со сковороды. В той же посуде растопить сливочное масло, обжарить лук до прозрачности, добавить карри. Вернуть курицу, влить сливки, посолить и тушить на слабом огне 15 минут до мягкости и густого соуса.

Тыквенное пюре с карри и имбирем

Ингредиенты:

Тыква — 500 г.

Свежий имбирь — 1 ч. л. натертого.

Порошок карри — 0,5-1 ч. л.

Сливки или кокосовое молоко — 100 мл.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Тыкву нарезать кубиками и запечь или отварить до мягкости. Пробить блендером с добавлением имбиря, карри, соли и сливок. Прогреть пюре на слабом огне, помешивая, до нужной консистенции. Отлично подходит как гарнир или самостоятельное блюдо.

Нут с овощами и карри на сковороде

Ингредиенты:

Отварной нут — 400 г.

Болгарский перец — 1 шт.

Цукини — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Порошок карри — 1-1,5 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарезать и обжарить на оливковом масле до мягкости. Добавить нарезанные овощи, готовить 5-7 минут. Всыпать нут, карри и соль, хорошо перемешать и прогреть еще 5 минут. Подавать горячим, можно с зеленью или рисом.