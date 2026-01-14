Эксперт поделился секретам выбора и хранения «капризных» продуктов

Авокадо, бананы, ягоды и зелень часто попадают в мусорку из-за короткого срока хранения. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева в беседе с Life.ru рассказала, как правильно выбирать и сохранять свежесть таких «капризных» продуктов.

Авокадо. Лучше покупать на развес, а не фасованные, и брать несколько плодов разной степени зрелости. Спелый авокадо должен быть упругим. Недозревшие плоды хранят при комнатной температуре, а после созревания — в холодильнике. Чтобы мякоть разрезанного авокадо не темнела, её сбрызгивают лимонным соком и плотно упаковывают.

Бананы. Для замедления созревания их стоит разделить и обернуть ножки пищевой плёнкой. Хранить лучше в тёмном месте при комнатной температуре.

Ягоды. Не следует мыть их сразу после покупки. Лучше перебрать, удалить повреждённые и хранить в холодильнике в контейнере с бумажным полотенцем, которое впитает лишнюю влагу. Обращайте внимание на сезонность: летом выгоднее свежие ягоды, зимой — замороженные.

Зелень. Она дольше сохраняет свежесть, если её поставить в воду, как букет, и накрыть пакетом. Альтернативный вариант — завернуть во влажное полотенце и убрать в холодильник. Покупать предпочтительнее зелень в горшочках.

Эксперт подчёркивает, что ключ к экономии и сокращению отходов — точное планирование меню и покупка ровно того количества, которое будет съедено за несколько дней. Кроме того, выгоднее приобретать продукты по акциям и использовать программы лояльности, баллы и кешбэк.