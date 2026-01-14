Шеф-повар объяснил, что такое борщ

Борщ попадает в категорию густых супов и первых горячих блюд, а не отдельной категории. Об этом заявил шеф-повар Евгений Мещеряков, сообщает телеканал "360".

© globallookpress

Так эксперт ответил на возникший в интернете спор, является борщ супом или отдельной категорией блюд. Поводом для дискуссий стал ролик жителя Ставрополья, который уверен, что это отдельное блюдо. Некоторые фудблогеры также утверждали, что исторически борщ действительно не считали первым блюдом.

«Борщ – это густой суп. Борщ попадает в категорию густых супов и первых горячих блюд. Это только супы, других не существует», – подчеркнул Мещеряков.

По его словам, в прошлом борщ назывался красный суп или вишневик. Прообраз супа готовили тюрки при Османской империи, а у русских готовили щи. В привычный современному человеку борщ блюдо преобразовалось во времена Киевской Руси.

При этом повар подчеркнул, что холодные супы-свекольники также являются отдельной темой. Кроме того, добавил он, борщ готовится везде по-разному.

«Сколько хозяек, столько и борщей: кто-то с картошкой, кто-то с фасолью, кто-то вообще без них. Кто-то на говядине, кто-то на телятине, кто-то варит на свиных ребрах», – перечислил Мещеряков.

Самым густым и богатым по овощному составу считается кубанский борщ. Постный борщ принято варить на крепком овощном бульоне с добавлением чернослива и фасоли. А в Сибири борщ режут кубиками и с грибами запекают в горшочках.

Ранее почти 90% россиян рассказали, что едят борщ со сметаной. Топ дополнений к супу также включают свежая зелень (50%), ломтик черного хлеба с горчицей или хреном (49%) и сало (42%). Кроме того, 10% признались, что любят сочетать суп с крепкими алкогольными напитками.

Также для 40% респондентов борщ ассоциируется с теплом и заботой. Еще 23% опрошенных назвали суп своей любимой едой.