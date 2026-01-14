Рецепт творожного пирога с фруктами

Этот рецепт — палочка-выручалочка для . Пирог получается не сухим, а очень нежным, почти как большой ватрушечный десерт, только вкуснее. Главный плюс: тесто не нужно долго вымешивать, а начинку можно менять хоть каждый раз, подстраиваясь под то, что есть в холодильнике.

© globallookpress

Что понадобится

Для основы:

яйца — 2 шт.;

сахар — 200 г (стакан) + пакетик ванильного сахара;

сметана — 4 ст. л. (берите пожирнее, будет вкуснее);

сливочное масло — 200 г (растопите заранее и дайте остыть);

мука — около 550 г (смотрите по консистенции);

разрыхлитель — 10 г и щепотка соли.

Для кремового слоя:

творог — 400 г (лучше брать в пачках, не зернистый);

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л. (он удержит сок от фруктов).

Начинка: консервированные персики, горсть ягод или шоколадные капли.

Смешиваем яйца с сахаром, солью и сметаной, вливаем остывшее масло. Постепенно всыпаем муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться послушным и мягким — как только перестало липнуть к рукам, готово. Уберите его в холодильник на 15–20 минут, так с ним будет легче работать.

Для начинки соединяем творог, сахар, яйца и крахмал. Мы советуем пройтись по массе блендером — тогда начинка в духовке превратится в нежное суфле.

Берем форму 24–26 см, застилаем пергаментом. Делим тесто на две части: побольше и поменьше. Ту, что побольше, распределяем по дну, делая высокие бортики. Сначала выкладываем кусочки фруктов. Если используете замороженную ягоду — не размораживайте, просто присыпьте ее лишней ложкой крахмала. Сверху заливаем творожным кремом.

Оставшееся тесто раскатываем и режем на полоски, плетем сверху «решетку». Чтобы пирог блестел, смажьте полоски желтком, смешанным с каплей молока. Ставим в разогретую до 180°C духовку на 35–45 минут. Ориентируйтесь по золотистому цвету «решетки».

Важный момент: не спешите вынимать пирог из формы сразу! Дайте ему полностью остыть, чтобы творожный слой «схватился», иначе начинка может потечь при резке. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

«ГлагоL» предлагал еще два рецепта простых и вкусных пирогов. Один из них — яблочный, с минимальным количеством теста, сочной начинкой и хрустящей масляной крошкой. Другой — вишневый пирог на кефире, который готовится из доступных продуктов.