Как приготовить полезную шаурму в домашних условиях

15 января отмечается Всемирный день шаурмы. Это блюдо давно завоевало популярность во многих странах, однако употреблять его нужно с осторожностью из-за жирных соусов, прожарки мяса и муки для лаваша. Подробности – в материале Москвы 24.

Высококалорийный фастфуд

15 января отмечается неофициальный праздник – Всемирный день шаурмы. Родиной блюда считается сразу несколько стран Средиземноморья и Ближнего Востока – в частности, Турция, Ливан и Греция. В зависимости от региона отличается и состав популярного стритфуда. Например, в России чаще используют мясо курицы или свинины, завернутое в лаваш. Также в качестве начинки добавляют овощи и сдабривают соусами.

Классическая уличная шаурма не относится к категории здорового питания, поэтому в качестве перекуса лучше ее не использовать, рассказала Москве 24 врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

«Это типичный представитель категории ультраобработанной пищи, регулярное употребление которой напрямую связано с рисками ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Это очень калорийный продукт, где большая часть калорий приходится на так называемые "пустые" или вредные компоненты. Поэтому шаурму нельзя назвать полноценным приемом пищи, это высококалорийный жирный фастфуд», — Татьяна Залетова, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке.

Причиной является дисбаланс нутриентов: избыток насыщенных жиров, жирное мясо, соусы и масло для готовки. Также присутствует большое количество простых углеводов в виде лаваша из муки высшего сорта, кроме того, прослеживается недостаток клетчатки, подчеркнула эксперт.

По словам диетолога, стандартная порция шаурмы в лаваше составляет 300–350 граммов, она может содержать от 600 килокалорий. Кроме того, в состав часто входят 2–3 ложки майонеза или любого соуса на масле, которые тоже весьма калорийные.

Залетова подчеркнула, что разумной порцией шаурмы можно назвать вариант, который весит не более 250 граммов. Он должен быть приготовлен с большим количеством овощей и нежирным мясом.

"Есть это блюдо рекомендуется не чаще 1–2 раз в неделю. При этом ежедневное употребление будет вести к дисбалансу рациона, избытку калорий, соли и вредных жиров. Все это может спровоцировать набор веса и метаболические нарушения", – отметила Залетова.

"Правильная" шаурма

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в разговоре с Москвой 24 отметила, что быстрые углеводы в лаваше способствуют повышению уровня сахара крови, что может нанести вред тем, кто страдает нарушениями углеводного обмена.

Опасность для здоровья представляет мясо на вертеле: даже не самый жирный вариант будет содержать большое количество соли, приводящей к задержке жидкости, появлению отеков и повышению артериального давления.

Соусы в виде кетчупа и майонеза содержат добавленный сахар, консерванты, соль в избыточном количестве и глутамат натрия. Эти продукты также способствуют появлению отеков и прогрессированию гипертонической болезни (длительное и стойкое повышение артериального давления), подчеркнула диетолог.

По ее словам, уличная шаурма противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ, потому что добавленные соусы могут вызвать обострение гастрита, язвенных болезней, панкреатита или синдрома раздраженного кишечника. Тем, кто имеет артериальную гипертензию, нарушение углеводного и жирового обменов, а также страдающим от сахарного диабета тоже стоит отказаться от подобного перекуса.

"Полезную шаурму, которая не отразится на состоянии здоровья, можно приготовить в домашних условиях. Для этого лучше выбрать лепешку из цельнозерновой муки или приготовить ее самостоятельно. В качестве начинки стоит взять нежирное мясо, например курицу или индейку, и обжарить на сковороде без дополнительного масла, запечь в духовке или на гриле", – посоветовала диетолог.

Домашняя шаурма может содержать неограниченное количество зелени и овощей: пекинской капусты, помидоров, свежих огурцов. Эти ингредиенты являются источником клетчатки и витаминов. А заправить блюда можно йогуртом и пряностями, подчеркнула терапевт.