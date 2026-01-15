Шеф-повар счел лаваш «самым худшим вариантом» для шаурмы

Тонкое тесто легко рвётся, что влияет на качество и вид блюда.

Лучше использовать тортилью или питу — у них более плотная структура и ярко выраженный вкус. Такими рекомендациями в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился шеф-повар Антон Прокофьев.

«Кстати, лаваш, наверное, самый худший вариант для шаурмы. Потому что он тонкий, он ломкий. Тут надо заворачиваться с мукой, чтобы она была максимально гигроскопична. Вот отличная шаурма получается из тортильи. Она более плотная, у нее есть более целесообразный яркий вкус. Ну и конечно, классика шаурмы — это пита. Шаурма в пите — это ближневосточная история. Но у нас, понятное дело, за счёт популярности и доступности лаваша прижился этот вариант».

