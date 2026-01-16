Пять рецептов из слоеного теста, которые выручат всегда

Слоеное тесто универсально. Из него одинаково легко получаются и быстрые закуски, и эффектные блюда для гостей, и лакомство выходного дня.

Даже те, кто не считает себя гением кулинарии, вполне может попробовать себя в выпечке, если речь идет о работе со слоеным тестом. Оно очень хорошо подходит для любых экспериментов, быстро выпекается и продается во всех магазинах. А еще — идеально для ситуации, когда гости на пороге, а в доме нет ничего вкусного. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты, которые выглядят сложнее, чем есть на самом деле.

Слоеные конверты с козьим сыром и медом

Ингредиенты

Слоеное тесто — 1 упаковка.

Козий сыр мягкий — 150 г.

Мед жидкий — 2-3 чайные ложки.

Грецкие орехи — горсть, крупно порубить.

Яйцо — 1 шт.

Приготовление

Тесто раскатать и нарезать квадратами, в центр каждого выложить козий сыр, добавить немного меда и орехов, соединить углы в виде конверта, смазать взбитым яйцом и выпекать при 190 градусах около 15-18 минут до золотистой корочки.

Хрустящие улитки со шпинатом и фетой

Ингредиенты

Слоеное тесто — 1 упаковка.

Шпинат свежий — 200 г.

Фета — 120 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Оливковое масло — 1 столовая ложка.

Приготовление

Шпинат быстро припустить на оливковом масле с чесноком, остудить и смешать с раскрошенной фетой, тесто раскатать, равномерно распределить начинку, свернуть рулетом, нарезать ломтиками и выпекать при 190 градусах 20 минут.

Слоеные тарталетки с лососем и сливочным сыром

Ингредиенты

Слоеное тесто — 1 упаковка.

Сливочный сыр — 150 г.

Лосось слабосоленый — 120 г.

Лимонная цедра — по вкусу.

Укроп — несколько веточек.

Приготовление

Тесто нарезать квадратами и выложить в формочки, слегка придавив дно, выпекать до готовности и остудить, затем наполнить сливочным сыром, добавить ломтики лосося, цедру лимона и укроп перед подачей.

Яблочные розы из слоеного теста

Ингредиенты

Слоеное тесто — 1 упаковка.

Яблоки красные — 2 шт.

Сахар — 2 столовые ложки.

Корица — по вкусу.

Лимонный сок — 1 столовая ложка.

Приготовление

Яблоки тонко нарезать дольками и слегка размягчить в воде с лимонным соком, тесто нарезать полосками, посыпать сахаром и корицей, выложить яблоки внахлест, свернуть рулетами в форме роз и выпекать при 180 градусах около 25 минут.

Слоеный пирог с курицей и грибами

Ингредиенты

Слоеное тесто — 2 пласта.

Куриное филе — 300 г.

Шампиньоны — 200 г.

Лук — 1 шт.

Сливки 20% — 150 мл.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Курицу и лук мелко нарезать, обжарить с грибами до готовности, влить сливки, приправить и остудить, выложить начинку между двумя пластами размороженного теста, защипнуть края, сделать надрезы сверху и выпекать при 190 градусах около 35 минут до образования румяной корочки.