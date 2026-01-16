Пять рецептов из слоеного теста, которые выручат всегда

Быстро, легко, сытно: 5 рецептов из слоеного теста, которые выручат всегда
Слоеное тесто универсально. Из него одинаково легко получаются и быстрые закуски, и эффектные блюда для гостей, и лакомство выходного дня.
Даже те, кто не считает себя гением кулинарии, вполне может попробовать себя в выпечке, если речь идет о работе со слоеным тестом. Оно очень хорошо подходит для любых экспериментов, быстро выпекается и продается во всех магазинах. А еще — идеально для ситуации, когда гости на пороге, а в доме нет ничего вкусного. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты, которые выглядят сложнее, чем есть на самом деле.
Слоеные конверты с козьим сыром и медом
Ингредиенты
- Слоеное тесто — 1 упаковка.
- Козий сыр мягкий — 150 г.
- Мед жидкий — 2-3 чайные ложки.
- Грецкие орехи — горсть, крупно порубить.
- Яйцо — 1 шт.
Приготовление
Тесто раскатать и нарезать квадратами, в центр каждого выложить козий сыр, добавить немного меда и орехов, соединить углы в виде конверта, смазать взбитым яйцом и выпекать при 190 градусах около 15-18 минут до золотистой корочки.
Хрустящие улитки со шпинатом и фетой
Ингредиенты
- Слоеное тесто — 1 упаковка.
- Шпинат свежий — 200 г.
- Фета — 120 г.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Оливковое масло — 1 столовая ложка.
Приготовление
Шпинат быстро припустить на оливковом масле с чесноком, остудить и смешать с раскрошенной фетой, тесто раскатать, равномерно распределить начинку, свернуть рулетом, нарезать ломтиками и выпекать при 190 градусах 20 минут.
Слоеные тарталетки с лососем и сливочным сыром
Ингредиенты
- Слоеное тесто — 1 упаковка.
- Сливочный сыр — 150 г.
- Лосось слабосоленый — 120 г.
- Лимонная цедра — по вкусу.
- Укроп — несколько веточек.
Приготовление
Тесто нарезать квадратами и выложить в формочки, слегка придавив дно, выпекать до готовности и остудить, затем наполнить сливочным сыром, добавить ломтики лосося, цедру лимона и укроп перед подачей.
Яблочные розы из слоеного теста
Ингредиенты
- Слоеное тесто — 1 упаковка.
- Яблоки красные — 2 шт.
- Сахар — 2 столовые ложки.
- Корица — по вкусу.
- Лимонный сок — 1 столовая ложка.
Приготовление
Яблоки тонко нарезать дольками и слегка размягчить в воде с лимонным соком, тесто нарезать полосками, посыпать сахаром и корицей, выложить яблоки внахлест, свернуть рулетами в форме роз и выпекать при 180 градусах около 25 минут.
Слоеный пирог с курицей и грибами
Ингредиенты
- Слоеное тесто — 2 пласта.
- Куриное филе — 300 г.
- Шампиньоны — 200 г.
- Лук — 1 шт.
- Сливки 20% — 150 мл.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Курицу и лук мелко нарезать, обжарить с грибами до готовности, влить сливки, приправить и остудить, выложить начинку между двумя пластами размороженного теста, защипнуть края, сделать надрезы сверху и выпекать при 190 градусах около 35 минут до образования румяной корочки.