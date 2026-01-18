Ленивый ужин: картофельная запеканка с рыбой и сливочной заливкой

Есть рецепты, которые почти готовятся сами — нужно только нарезать, сложить в форму и поставить в духовку. Этот ужин именно такой: сытный картофель, нежное филе рыбы и воздушная сливочная заливка. Блюдо получается настолько удачным, что обычно его не оставляют на следующий день.

Ингредиенты:

Картофель – 800 г;

Репчатый лук – 1 шт. (средняя головка);

Сливочное масло – 40 — 50 г;

Соль – ½ ч.л. для картофеля + по вкусу для рыбы и заливки;

Черный молотый перец – по вкусу;

Филе рыбы (треска, минтай, пикша, горбуша) – 500 г;

Яйца – 3 шт.;

Сливки 10-20% – 300 мл;

Твердый сыр – 50-100 г (по желанию).

Готовится все просто. Очищенный картофель режется кружочками, смешивается с солью, перцем и нарезанным луком. Форма смазывается маслом, в нее выкладывается картофель, сверху поливается растопленным сливочным маслом и отправляется в духовку на 30–50 минут при 200 градусах — до мягкости, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

Пока картофель печется, рыбу режут на кусочки, солят. В отдельной миске взбивают три яйца со сливками, добавляют соль и перец. Когда картофель готов, на него выкладывают рыбу, заливают яично-сливочной смесью и, по желанию, посыпают тертым сыром.

Затем форму снова отправляют в духовку на 20–25 минут, пока рыба не приготовится. Подавать можно сразу, дополнив свежим салатом.

Ранее «ГлагоL» открыл маленький секрет, как приготовить идеальное по консистенции картофельного пюре, чтобы оно напоминало пушистое облачко. Прежде всего, картошку для варки нужно нарезать крупными кусками, так как мелкие теряют крахмал, а это напрямую влияет на густоту.