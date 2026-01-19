Нежные творожные булочки к завтраку: рецепт за 20 минут без дрожжей
Этот рецепт выручает, когда хочется домашней выпечки к завтраку, а возиться с дрожжами нет времени. Автор канала «Еда от ШефМаркет» утверждает, что булочки получаются нежными, с легким ароматом ванили и тонкой корочкой.
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2–3 ст. л.;
- мука – 100–150 г;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л. (по желанию);
- сливочное масло или масло для смазывания.
Смешайте творог, яйцо, сахар и ваниль, постепенно добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Смажьте руки растительным маслом, скатайте небольшие шарики (размером с крупный абрикос) и выложите на пергамент, слегка приплюсните их сверху. Для красивого блеска смажьте верхушки желтком, отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 15–20 минут. Как только подрумянились — можно доставать.
Булочки получаются мягкими и воздушными, с нежным сливочным вкусом и ароматом ванили. Тонкая золотистая корочка придает приятный контраст текстуре. Подавайте с чаем, кофе, джемом или медом.
«ГлагоL» делился еще одним простым рецептом творожных булочек-улиток из слоеного теста, которые готовятся всего за пять минут и выпекаются полчаса.