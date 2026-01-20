Секрет сочных куриных котлет

Раньше куриные котлеты у автора канала «Карамелька» получались либо сухими, либо разваливались, пока не подобрала правильные пропорции хлеба и лука. Вот рабочий рецепт, по которому они всегда выходят мягкими.

Что понадобится:

куриное филе (грудка или бедро) — 450–500 г;

белый батон (лучше вчерашний) — 100 г;

молоко — 50 мл (примерно 3-4 ст. л.);

луковица — 1 шт. (средняя);

укроп — небольшой пучок;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки.

С батона срезаем корки, а мякиш заливаем молоком, даем постоять пять минут и разминаем вилкой в кашицу. Если хотите классические нежные котлеты — пропустите филе через мясорубку с крупной решеткой. Если любите текстуру — нарубите мясо очень мелким кубиком. Лук не режьте, а натрите на мелкой терке прямо в фарш. Получится луковая кашица, которая даст сок, но не будет хрустеть на зубах.

Смешиваем фарш, размоченный батон, тертый лук, мелко порезанный укроп и специи. Разогрейте сковороду с маслом, сформируйте котлеты мокрыми руками и обжарьте пару минут с каждой стороны, чтобы получить красивую корочку и «запечатать» сок.

Переложите котлеты в форму, накройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 12–15 минут. Под фольгой они окончательно приготовятся, но останутся очень сочными.

Также «ГлагоL» рассказывал о кулинарных хитростях для приготовления сочных котлет. Один из старых способов — добавление в фарш молодой капусты, которая пропитывает мясо соком и делает его нежнее. А замачивание батона в молоке, как в этом рецепте — залог аппетитной корочки и плотных, стабильных котлет.