Воздушные синнабоны с яблоками и корицей: секрет мягкого теста

Сегодня готовим воздушные синнабоны с яблоками, корицей и сливочной глазурью. Тесто у них мягкое, пушистое и таким остается даже спустя время — именно в этом и есть главный секрет. В рецепте Евгения Полевская объясняет весь процесс целиком: от замеса до глазури, так что результат получается стабильным и очень домашним.

Ингредиенты:

Дрожжевое тесто:

молоко — 150 мл

сахар — 40 г

дрожжи свежие — 21 г (или сухие — 7 г)

соль — 0,5 ч. л.

ванилин — щепотка

яйца — 3 шт.

сливочное масло (мягкое) — 180 г

мука — 550–570 г

Начинка:

яблоки — 3–4 шт. (около 250 г)

сахар — 1 ст. л.

сливочное масло — 20 г

Прослойка:

сливочное масло (мягкое) — 60 г

сахар — 50 г

корица молотая — 1,5 ч. л.

Глазурь:

сливочный сыр маскарпоне — 80 г

сахарная пудра — 50 г

ванилин — щепотка

мед жидкий — 1 ст. л.

Основа здесь — правильное дрожжевое тесто с большим количеством мягкого сливочного масла, которое вводится в несколько этапов. Благодаря этому оно выходит эластичным, нежным и не забитым мукой. Важно ориентироваться не на цифры, а на консистенцию: тесто должно быть мягким и приятным в работе.

Начинка делает эти синнабоны особенными. Яблоки предварительно тушатся с сахаром и сливочным маслом, карамелизируются и остаются сочными. В сочетании с корицей они дают насыщенный аромат и легкую кислинку, которая отлично балансирует сладость теста.

После расстойки булочки выпекаются до золотистости, а затем, еще горячими, покрываются густой сливочной глазурью из маскарпоне, сахарной пудры, меда и ванилина. Ее важно не взбивать, а аккуратно перетирать ложкой, чтобы сохранить плотную текстуру.

В итоге синнабоны получаются очень мягкими, пышными и ароматными: нежное тесто, сочные яблоки и сливочная глазурь собираются в тот самый десерт, перед которым действительно трудно устоять.

А если после синнабонов захотелось еще булочек, читайте рецепт творожных булочек-улиток от «ГлагоLа». Для получения красивой золотистой корочки можно использовать не только яйцо, но и сливочное масло, молоко, растительное масло, крепкий чай или мед.