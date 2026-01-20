Воздушные синнабоны с яблоками и корицей: секрет мягкого теста

Сегодня готовим воздушные синнабоны с яблоками, корицей и сливочной глазурью. Тесто у них мягкое, пушистое и таким остается даже спустя время — именно в этом и есть главный секрет. В рецепте Евгения Полевская объясняет весь процесс целиком: от замеса до глазури, так что результат получается стабильным и очень домашним.

Воздушные синнабоны с яблоками и корицей: секрет мягкого теста
Ингредиенты:

  • Дрожжевое тесто:
  • молоко — 150 мл
  • сахар — 40 г
  • дрожжи свежие — 21 г (или сухие — 7 г)
  • соль — 0,5 ч. л.
  • ванилин — щепотка
  • яйца — 3 шт.
  • сливочное масло (мягкое) — 180 г
  • мука — 550–570 г

Начинка:

  • яблоки — 3–4 шт. (около 250 г)
  • сахар — 1 ст. л.
  • сливочное масло — 20 г

Прослойка:

  • сливочное масло (мягкое) — 60 г
  • сахар — 50 г
  • корица молотая — 1,5 ч. л.

Глазурь:

  • сливочный сыр маскарпоне — 80 г
  • сахарная пудра — 50 г
  • ванилин — щепотка
  • мед жидкий — 1 ст. л.

Основа здесь — правильное дрожжевое тесто с большим количеством мягкого сливочного масла, которое вводится в несколько этапов. Благодаря этому оно выходит эластичным, нежным и не забитым мукой. Важно ориентироваться не на цифры, а на консистенцию: тесто должно быть мягким и приятным в работе.

Начинка делает эти синнабоны особенными. Яблоки предварительно тушатся с сахаром и сливочным маслом, карамелизируются и остаются сочными. В сочетании с корицей они дают насыщенный аромат и легкую кислинку, которая отлично балансирует сладость теста.

После расстойки булочки выпекаются до золотистости, а затем, еще горячими, покрываются густой сливочной глазурью из маскарпоне, сахарной пудры, меда и ванилина. Ее важно не взбивать, а аккуратно перетирать ложкой, чтобы сохранить плотную текстуру.

В итоге синнабоны получаются очень мягкими, пышными и ароматными: нежное тесто, сочные яблоки и сливочная глазурь собираются в тот самый десерт, перед которым действительно трудно устоять.

