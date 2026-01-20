Воздушные синнабоны с яблоками и корицей: секрет мягкого теста
Сегодня готовим воздушные синнабоны с яблоками, корицей и сливочной глазурью. Тесто у них мягкое, пушистое и таким остается даже спустя время — именно в этом и есть главный секрет. В рецепте Евгения Полевская объясняет весь процесс целиком: от замеса до глазури, так что результат получается стабильным и очень домашним.
Ингредиенты:
- Дрожжевое тесто:
- молоко — 150 мл
- сахар — 40 г
- дрожжи свежие — 21 г (или сухие — 7 г)
- соль — 0,5 ч. л.
- ванилин — щепотка
- яйца — 3 шт.
- сливочное масло (мягкое) — 180 г
- мука — 550–570 г
Начинка:
- яблоки — 3–4 шт. (около 250 г)
- сахар — 1 ст. л.
- сливочное масло — 20 г
Прослойка:
- сливочное масло (мягкое) — 60 г
- сахар — 50 г
- корица молотая — 1,5 ч. л.
Глазурь:
- сливочный сыр маскарпоне — 80 г
- сахарная пудра — 50 г
- ванилин — щепотка
- мед жидкий — 1 ст. л.
Основа здесь — правильное дрожжевое тесто с большим количеством мягкого сливочного масла, которое вводится в несколько этапов. Благодаря этому оно выходит эластичным, нежным и не забитым мукой. Важно ориентироваться не на цифры, а на консистенцию: тесто должно быть мягким и приятным в работе.
Начинка делает эти синнабоны особенными. Яблоки предварительно тушатся с сахаром и сливочным маслом, карамелизируются и остаются сочными. В сочетании с корицей они дают насыщенный аромат и легкую кислинку, которая отлично балансирует сладость теста.
После расстойки булочки выпекаются до золотистости, а затем, еще горячими, покрываются густой сливочной глазурью из маскарпоне, сахарной пудры, меда и ванилина. Ее важно не взбивать, а аккуратно перетирать ложкой, чтобы сохранить плотную текстуру.
В итоге синнабоны получаются очень мягкими, пышными и ароматными: нежное тесто, сочные яблоки и сливочная глазурь собираются в тот самый десерт, перед которым действительно трудно устоять.
А если после синнабонов захотелось еще булочек, читайте рецепт творожных булочек-улиток от «ГлагоLа». Для получения красивой золотистой корочки можно использовать не только яйцо, но и сливочное масло, молоко, растительное масло, крепкий чай или мед.