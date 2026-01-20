Пять рецептов с лососем на каждый день

Лосось ценят не только за вкус, но и за универсальность — он удобен тем, что не требует сложных маринадов и долгой готовки.

Меняя соусы, кислоты и текстуры, можно получать совершенно разные блюда, не выходя за рамки понятной и комфортной кухни. Зимой, кстати сказать, лосось особенно ценен из-за сочетания омега-3 жирных кислот, витамина D и легкоусвояемого белка. В холодный сезон организм тратит больше ресурсов на поддержание энергии и иммунитета, а солнечного света становится меньше. Жирная рыба помогает сгладить этот дефицит, поддерживая работу нервной системы, снижая воспалительные процессы и помогая телу легче адаптироваться к минусовым температурам.

Кроме того, лосось хорошо вписывается в зимний рацион с точки зрения сытости и комфорта. Он питательный, но не тяжелый, дает ощущение тепла и насыщения без перегруза пищеварения. В период, когда хочется более плотной еды, но без постоянной усталости и тяжести, лосось становится одним из самых сбалансированных продуктов для поддержания тонуса и стабильного самочувствия. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять рецептов, которые раскрывают лосось по-разному, без сложных техник и редких ингредиентов.

Лосось в медово-горчичной глазури

Ингредиенты

Лосось (филе) — 500 г.

Дижонская горчица — 1,5 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Черный перец — по вкусу.

Приготовление

Филе обсушите, посолите и поперчите. Смешайте горчицу, мед и оливковое масло, смажьте лосось со всех сторон и оставьте на 10 минут. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде или запекайте в духовке при 180 градусах около 12-15 минут до карамелизации глазури.

Лосось с лимоном и каперсами

Ингредиенты

Лосось (филе) — 500 г.

Сливочное масло — 30 г.

Каперсы — 1 ст. л.

Лимон — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Обжарьте лосось на сковороде до золотистой корочки, уберите в сторону. В той же сковороде растопите масло, добавьте мелко нарезанный чеснок, каперсы и сок половины лимона. Верните рыбу, прогрейте пару минут и подавайте, сбрызнув свежим лимонным соком.

Лосось в кокосовом соусе с имбирем

Ингредиенты

Лосось (филе) — 500 г.

Кокосовое молоко — 200 мл.

Свежий имбирь — 1 ч. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Лайм — 0,5 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление

Обжарьте лосось до румяной корочки и временно уберите. В сковороду добавьте кокосовое молоко, натертый имбирь и соевый соус, доведите до легкого кипения. Верните рыбу, убавьте огонь и томите 5-7 минут. Перед подачей добавьте сок лайма.

Запеченный лосось с травами и йогуртовым соусом

Ингредиенты

Лосось (филе) — 500 г.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Свежий укроп — небольшой пучок.

Петрушка — небольшой пучок.

Греческий йогурт — 150 г.

Лимон — 0,5 шт.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Филе смажьте оливковым маслом, посолите и запекайте при 180 градусах 12-15 минут. Йогурт смешайте с мелко нарезанной зеленью и лимонным соком. Подавайте лосось с холодным соусом и свежими овощами.

Лосось терияки с кунжутом

Ингредиенты

Лосось (филе) — 500 г.

Соус терияки — 3 ст. л.

Кунжут — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Зеленый лук — для подачи.

Приготовление

Обжарьте лосось на оливковом масле до готовности, затем влейте соус терияки и прогрейте рыбу, пока соус слегка не загустеет. Посыпьте кунжутом и зеленым луком перед подачей. Хорошо сочетается с рисом или овощами на пару.