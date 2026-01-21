Чем хорош помело и как его выбрать

Зимой наступает сезон помело — цитруса с толстой кожурой, «родственника» грейпфрута и свити. Это полезный фрукт, который стоит включить в свой рацион. Однако, как и любой другой продукт, он может подойти не всем. Чем полезен помело, как выбрать, хранить и кому не стоит его есть, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой.

Чем полезен помело

По словам специалиста, в помело содержатся:

витамин С, который полезен для сосудов и иммунной системы человека;

калий — благотворно влияет на артериальное давление, а также помогает регулировать баланс жидкости и обладает легким мочегонным действием;

нарингенин — вещество, которое помогает контролировать уровень сахара в крови, а также улучшает чувствительность к инсулину и нормализует метаболизм глюкозы в организме;

клетчатка (высокое содержание) — способствует улучшению пищеварения.

Людям, у которых есть запоры или проблемы с насыщением, этот фрукт особенно полезен, — отметила врач.

Помимо этого, у помело высокая антиоксидантная активность: цитрус помогает замедлить процессы старения и защитить клетки от повреждений, добавила диетолог.

Чем опасен помело

Несмотря на очевидную пользу, некоторым людям не стоит злоупотреблять помело. В первую очередь может возникнуть аллергическая реакция, особенно у тех, кто уже сталкивался с аллергией на другие цитрусы (апельсины, мандарины), рассказала специалист.

Кроме того, так как фрукт кислый, не рекомендуется употреблять его:

на голодный желудок;

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

при язвенной болезни желудка;

при язвенной болезни 12-перстной кишки в момент обострения.

А еще у помело есть определенные механизмы взаимодействия с некоторыми лекарственными средствами. Например, он может повлиять на статины и изменить их воздействие на человека. Поэтому перед тем, как добавить этот цитрус в рацион, стоит проконсультироваться с врачом, — порекомендовала доктор.

Суточная норма помело

Суточная норма потребления суммарно ягод и фруктов в день составляет 300–400 граммов, поэтому единовременная порция приема помело не должна превышать 100–150 граммов, подчеркнула врач.

Но если вы хотите съесть 300 граммов этого цитруса, то нужно разделить их на два–три приема, — посоветовала Русакова.

Как выбрать помело

Эксперт объяснила, как выбрать помело:

важно, чтобы плод был свежим, ароматным и без повреждений;

цвет может варьироваться от светло-зеленого до золотистого (в зависимости от сорта);

плод должен быть тяжелым (это признак того, что он сочный, а не сухой);

кожура должна быть гладкой, без трещин, в идеале — немного мягкой и блестящей.

Спелый фрукт при надавливании на него пальцами слегка пружинит, также при нажатии ощущается упругая мякоть, — отметила диетолог.

Как хранить помело

Хранить неочищенный помело нужно в холодильнике. Как апельсин и мандарин, он может храниться от двух до четырех недель, иногда и месяцы — в зависимости от степени зрелости, уточнила специалист.

В очищенном виде помело быстро подсыхает, теряет свои органолептические свойства. Поэтому начатый фрукт можно хранить не более двух–трех дней под пищевой пленкой или в герметичном контейнере с плотной крышкой, — заключила собеседница «ВМ».

