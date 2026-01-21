Назван простой способ продлить свежесть бананов

Бананы — один из самых популярных фруктов в мире и одновременно один из самых уязвимых: после сбора они быстро созревают и портятся, что приводит к значительным потерям при хранении и транспортировке. Новое исследование ученых из Университета султана Кабуса показало, что натуральные растительные масла могут заметно замедлить этот процесс и сохранить качество плодов без применения синтетических покрытий. Работа опубликована в журнале AgriEngineering.

Исследование было посвящено использованию оливкового масла и масла моринги (Moringa peregrina) в качестве съедобных защитных покрытий для бананов. Исследователи проверяли, способны ли такие натуральные вещества снизить потери массы, замедлить созревание и сохранить товарный вид фруктов при хранении.

В эксперименте участвовали два сорта бананов — Cavendish и Milk Banana. Плоды покрывали тонким слоем оливкового или морингового масла, а затем хранили при температурах 15 и 25 °C в течение 12 дней. Контрольная группа бананов оставалась без покрытия. В ходе эксперимента ученые регулярно оценивали ключевые показатели качества: потерю веса, твердость мякоти, изменение окраски кожуры, кислотность и содержание растворимых сахаров.

Результаты показали, что бананы с натуральным масляным покрытием созревали заметно медленнее. По сравнению с контрольной группой они теряли меньше влаги, дольше сохраняли плотную структуру и зеленый цвет кожуры. Эффект был особенно выражен при более низкой температуре хранения — 15 °C, где скорость деградации плодов существенно снижалась.

Кроме того, масла помогали стабилизировать химический состав фруктов. У обработанных бананов, особенно сорта Cavendish, дольше сохранялось содержание минеральных веществ, а общий внешний вид после 12 дней хранения оставался привлекательным и приемлемым для продажи.

Авторы исследования отмечают, что такие натуральные покрытия могут стать экологичной альтернативой синтетическим воскам, которые широко применяются в агропромышленности. Использование растительных масел позволяет продлить срок хранения бананов, снизить потери после сбора урожая и сделать цепочки поставок более устойчивыми, что особенно важно для тропических стран и глобального рынка свежих фруктов.