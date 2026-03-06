Самые богатые коллагеном продукты: как готовить и сколько есть
Коллаген — один из ключевых белков в организме. Он отвечает за упругость кожи, прочность связок, здоровье суставов и сосудов. С возрастом его выработка снижается, поэтому вопрос питания становится особенно важным. Но здесь есть нюанс: коллаген бывает разным, и разные продукты дают разные его типы. Ниже — простой и понятный разбор без медицинской перегрузки.
Какие виды коллагена важны в питании?
В организме существует больше 20 типов коллагена. Но с точки зрения питания важны всего три.
Коллаген I типа — самый распространенный
Он составляет основу кожи, костей, сухожилий, зубов и связок. Именно его чаще всего связывают с упругостью кожи и «антивозрастным» эффектом.
Коллаген II типа — суставной
Он входит в состав хрящей и отвечает за их эластичность и амортизацию. Особенно важен при нагрузках, спорте и возрастных изменениях суставов.
Коллаген III типа — поддерживающий
Он работает вместе с первым типом, участвует в формировании кожи, сосудов и внутренних органов. Его часто называют «каркасным» коллагеном молодости.
В каких продуктах содержатся эти типы коллагена?
Костные бульоны — I и III типы
Наваристые бульоны из говяжьих, телячьих или куриных костей — один из самых универсальных источников. В них содержится коллаген I и III типов, а также желатин, который образуется при длительной варке.
Как готовить: Кости варите на слабом огне 6–12 часов, можно с добавлением уксуса или лимонного сока — это улучшает выход коллагена. Готовый бульон после остывания должен желироваться.
Как часто есть и сколько: два–три раза в неделю по 200–300 мл.
Куриные лапки, шейки, суставы — II тип
Это один из лучших пищевых источников суставного коллагена. Именно здесь много хрящевой ткани, богатой коллагеном II типа.
Как готовить: Подходят длительное тушение или варка. Можно использовать эти части курицы для приготовления бульонов, холодцов, густых супов.
Как часто есть и сколько: один–два раза в неделю, порция бульона или блюда — 200 мл или 100–150 г готового продукта.
Рыбья кожа, головы и хрящи — I тип
Рыбный коллаген относится в основном к I типу. Он считается более мягким и легко усваиваемым, поэтому часто используется в добавках.
Как готовить: можно сделать уху из голов или запечь рыбу, но обязательно с кожей (именно в ней содержится коллаген). В супе важно не переваривать рыбу до сухости.
Как часто и сколько: два раза в неделю, 150–200 г рыбы с кожей или 200 мл ухи.
Желатин и блюда на его основе — I и III типы
Желатин — это переработанный коллаген. Домашние холодцы, заливное, несладкое желе дают организму те же аминокислоты, что и коллагеновые добавки.
Как готовить: используйте желатин без добавок, с минимальным количеством сахара или вовсе без него. В идеале делать фруктовые желе без сахара с цитрусами — коллаген лучше усваивается с витамином С.
Как часто и сколько: один–два раза в неделю, 10–15 г сухого желатина в составе блюда.
Сухожилия и жилы — I и II типы
Говяжьи сухожилия и соединительная ткань богаты плотным коллагеном. Он особенно полезен для связок и суставов.
Как готовить: тушите или варите до мягкости. Но учтите, что быстро такие продукты не готовятся.
Как часто и сколько: один раз в неделю, 100–150 г готового блюда.
Можно ли получить достаточно коллагена из еды?
Строгих норм нет, но в среднем питание считается поддерживающим, если в рационе три–пять раз в неделю присутствуют коллагеновые блюда. Но важно, не то, как много вы съели за раз, а чтобы ели регулярно.
Почему одного коллагена недостаточно?
Коллаген из еды — это сырье. Чтобы организм действительно использовал его по назначению, нужны помощники:
- витамин C (овощи, фрукты);
- полноценный белок;
- достаточно физической активности в течение дня;
- отсутствие хронического дефицита калорий.
Если не соблюдать эти четыре пункта, даже самый наваристый бульон не даст ожидаемого эффекта. Да, коллаген будет поступать в нужном количестве в организм, но не будет там задерживаться.
