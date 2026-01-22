Почему хлеб нужно хранить в молозилке, а не хлебнице

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала россиянам распространенную ошибку, связанную с хлебом. О том, где нужно хранить этот продукт, специалистка рассказала в выпуске, доступном на сайте телеканала.

«Хранить хлеб лучше всего в морозильной камере, а ни в каких не хлебницах. Потому что в замороженном виде он менее опасен с точки зрения ожирения», — заявила Малышева.

Ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, объяснил, что в незамороженном хлебе содержится крахмал, расщепляющийся до глюкозы, которую специалисты называют «молекулой ожирения». Если же продукт заморозить, то крахмал в нем не будет распадаться и попадет в толстый кишечник, где станет пищей для полезных бактерий, уточнил он.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург также посоветовал россиянам замораживать хлеб. По его словам, продукт из морозилки снижает риск развития сахарного диабета.