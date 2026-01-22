Суп с курицей и лапшой: простой рецепт сытного домашнего обеда

Сегодня приготовим простой, сытный и очень ароматный домашний суп с курицей и лапшой по рецепту от Евгении Полевской. Он готовится из доступных продуктов: насыщенный бульон, овощи, лапша и фасоль делают его вкусным и полезным.

Ингредиенты:

Для бульона:

вода — 3,5 л;

куриные бедра — 2–3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

душистый перец — 3–4 горошины;

Для супа:

картофель — 2–3 шт. (около 200 г);

лагманная лапша — 80 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

помидор свежий — 1 шт.;

фасоль консервированная — 1 банка;

соль, черный перец — по вкусу;

сахар — 0,5 ч.л.;

лавровый лист — 2 шт.;

зелень (укроп, петрушка или другая) — по вкусу.

Куриные бедра заливаем холодной водой. Туда же кидаем очищенную луковицу и душистый перец. Как закипит — обязательно снимаем всю пену. Варим на медленном огне минут 40-50, чтобы мясо легко отходило от кости.

Пока курица остывает, нарезаем картофель и кладем его в слегка кипящий бульон, варим 10 минут до полуготовности. На сковороде разогреваем масло, обжариваем мелко нарезанный лук до золотистости, добавляем тертую морковь и готовим 2–3 минуты. Затем кладем болгарский перец, солим, перчим, жарим еще пару минут.

Разбираем остывшую курицу, удаляем кожу и кости. В бульон с картофелем добавляем куриное мясо и овощную зажарку. Варим 5 минут. Затем кладем лапшу и варим 3-5 минут до готовности.

Добавляем мелко нарезанный помидор, фасоль (промытую), зелень, лавровый лист и немного сахара для баланса вкуса. По желанию добавляем черный перец и зубчик чеснока. Выключаем огонь и даем супу постоять под крышкой минут 15. Он «схватится», и вкус станет единым.

Совет: лапшу можно варить отдельно и добавлять в тарелку при подаче, особенно если планируется хранение супа. На следующий день вкус становится еще ярче.

Помните, что не стоит злоупотреблять лавровым листом в супах, так как он может придать блюду тяжелый «столовский» аромат. Если вы очень любите супы, то можете приготовить еще парочку простейших из тех, о которых ранее писал «ГлагоL».