Нутрициолог рассказал, как питаться правильно и дешево

Нутрициолог Ирина Писарева считает, что здорово питание вполне можно обеспечить не только дорогими яствами. Для этого необходимо приобретать простые сезонные продукты, рассказала эксперт в эфире радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

«Никто не хочет сам себе готовить. Гораздо проще пройти у прилавка, где уже готовая шаурма тебя ждет, чем самостоятельно продумать рацион, купить продукты, приготовить, как-то это все сложить, где-то подогреть. То есть это сложно, нужно выработать эту привычку. Но, на самом деле, я бы не сказала, что правильные и полезные продукты - дорогие», - отмечает нутрициолог.

В качестве примера она привела крупы, которые стоят недорого. Обеспечить организм белком можно практически только с помощью яиц. Больше внимания стоит обращать на сезонные продукты, произведенные в своем регионе.

Также Ирина Писарева предлагает больше использовать возможности заморозки. Можно заготовить летом ягоды и употреблять их в пищу всю зиму с творогом или кашей. Заморозка сохраняет тот же витамин С, который разрушается, например, при приготовлении варенья.