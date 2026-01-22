От драконьего фрукта до swicy: вкусовые тренды 2026 года

Компания Kerry опубликовала глобальный рейтинг вкусов на 2026 год: драконий фрукт, растительные ноты, тренд swicy и азиатские вкусы. На какие ароматизаторы и вкусы стоит обратить внимание производителям еды и напитковКак пишет Food Ingredients First на основе исследования компании Kerry, ключевым запросом рынка становятся вкусы, сочетающие новизну и ностальгию.

© Sfera.fm

«Сфера продуктов питания и напитков активно развивается, сейчас производители испытывают как никогда сильное давление, стремясь удовлетворить меняющиеся запросы современных потребителей», — отмечает Ли-Энн Воган, заместитель директора по технологиям продуктов Kerry.

Рост популярности вкуса «Драконий фрукт»

Драконий фрукт (питахайя), который имеет особую популярность на азиатском рынке, уверенно выходит на глобальный рынок. По оценке Kerry, среднегодовой темп роста новых продуктов с этим вкусом достигнет 17%. Основной объем по-прежнему приходится на освежающие напитки, однако ароматизаторы со вкусом драконьего фрукта начинают использовать и в алкогольном сегменте, и в кондитерских изделиях. Особенно сильно интерес вырастает в летний сезон.

Цветочные и ботанические вкусы в напитках

Смещение потребительских предпочтений в сторону более сложных вкусовых профилей усиливает интерес к ботаническим ароматизаторам, например, со вкусом цветка апельсина или гибискуса. Они рассматриваются как альтернатива для напитков с пониженным содержанием сахара. Также аналитики отмечают рост популярности лайма сорта Finger Lime в Европе благодаря терпкому вкусу.

Тренд на Азию и вкус swicy

Аналитики фиксируют активный обмен вкусами между разными регионами и культурами. Корейский соус гочхуджан и пулькоги, сычуаньский перец, мексиканская биррия и чили чилтепин выходят за пределы локальных кухонь. В США продажи соуса гочхуджан выросли на 120% за последние 12 месяцев.

Параллельно развивается тренд swicy — сочетание сладкого и острого. Например, острый мед и острое манго показывают двузначные темпы роста в хлебобулочной и кондитерской отрасли.