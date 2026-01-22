Секрет в картошке: пончики, которые тают во рту

Вы не поверите, из чего можно сделать потрясающие пончики. Секрет — в обычном картофеле. Именно он делает тесто невероятно воздушным и нежным, с хрустящей корочкой. Простые ингредиенты творят чудеса, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

© ГлагоL

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Картофель: 600 г (очищенный)

Мука: 450–500 г

Яйца: 2 шт.

Сливочное масло: 50 г

Сметана: 2 ст. л.

Дрожжи: 12 г сырых (или 6 г сухих)

Картофельный отвар: 15 мл

Сахар: 1 ч. л. (для активации дрожжей)

Соль: 0,5 ч. л.

Масло для жарки: 300–500 мл

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Основа: Сварите картофель до мягкости. Слейте воду (оставив немного для дрожжей). Разомните картошку с маслом в однородное пюре. Дрожжи: В 15 мл теплого отвара добавьте сахар и дрожжи. Дайте постоять 5–10 минут до появления пены. Замес: В остывшее пюре добавьте яйца, сметану, соль и дрожжевую смесь. Постепенно всыпайте муку. Тесто должно получиться мягким и чуть липким. Подъем: Накройте тесто и оставьте в тепле на 1–1,5 часа. Оно должно увеличиться вдвое. Формовка: Раскатайте тесто на присыпанном мукой столе. Вырежьте кружочки стаканом. Жарка: Разогрейте масло в глубокой сковороде. Жарьте пончики на небольшом огне до золотистого цвета с двух сторон.

Подавайте горячими со сметаной и зеленью или просто посыпьте солью. Они остаются мягкими даже на следующий день!