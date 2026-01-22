Секрет в картошке: пончики, которые тают во рту

Вы не поверите, но это картошка: пончики, которые тают во рту
Вы не поверите, из чего можно сделать потрясающие пончики. Секрет — в обычном картофеле. Именно он делает тесто невероятно воздушным и нежным, с хрустящей корочкой. Простые ингредиенты творят чудеса, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
- Картофель: 600 г (очищенный)
- Мука: 450–500 г
- Яйца: 2 шт.
- Сливочное масло: 50 г
- Сметана: 2 ст. л.
- Дрожжи: 12 г сырых (или 6 г сухих)
- Картофельный отвар: 15 мл
- Сахар: 1 ч. л. (для активации дрожжей)
- Соль: 0,5 ч. л.
- Масло для жарки: 300–500 мл
ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
- Основа: Сварите картофель до мягкости. Слейте воду (оставив немного для дрожжей). Разомните картошку с маслом в однородное пюре.
- Дрожжи: В 15 мл теплого отвара добавьте сахар и дрожжи. Дайте постоять 5–10 минут до появления пены.
- Замес: В остывшее пюре добавьте яйца, сметану, соль и дрожжевую смесь. Постепенно всыпайте муку. Тесто должно получиться мягким и чуть липким.
- Подъем: Накройте тесто и оставьте в тепле на 1–1,5 часа. Оно должно увеличиться вдвое.
- Формовка: Раскатайте тесто на присыпанном мукой столе. Вырежьте кружочки стаканом.
- Жарка: Разогрейте масло в глубокой сковороде. Жарьте пончики на небольшом огне до золотистого цвета с двух сторон.
Подавайте горячими со сметаной и зеленью или просто посыпьте солью. Они остаются мягкими даже на следующий день!