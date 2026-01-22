Фастфуд оказался более соленым, чем заявлено в меню

Заказывая фастфуд или еду на вынос, многие ориентируются на цифры в меню, особенно если стараются следить за здоровьем. Однако новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показывает, что этим данным не всегда можно доверять. Почти в половине проверенных блюд фактическое содержание соли оказалось выше заявленного, а иногда — значительно.

© Телеканал «Наука»

Как проводилось исследование

Работу возглавил профессор питания и пищевых наук Университета Рединга Гюнтер Кунле. Его команда приобрела 39 порций еды на вынос в 23 заведениях. В исследование вошли как небольшие местные рестораны, так и крупные международные сети, включая McDonald’s, Burger King, KFC, Domino’s и Subway.

Ученые выбирали самые популярные позиции меню — пиццу, бургеры, пасту, сэндвичи и картофель фри. После покупки блюда замораживали, затем подвергали сублимационной сушке и измельчали, чтобы точно измерить содержание натрия в лабораторных условиях.

Что обнаружили ученые

Не все рестораны указывали содержание соли в своих блюдах. Но там, где такие данные были доступны, результаты оказались тревожными. В 47% случаев реальное количество соли превышало цифры, указанные в меню. В отдельных блюдах одна порция содержала столько соли, что превышала рекомендованную суточную норму.

В Великобритании она составляет не более 5 граммов соли в день, аналогичное ограничение рекомендует и Всемирная организация здравоохранения. Особенно часто превышения фиксировались в блюдах из макарон, которые многие считают относительно «безопасным» выбором.

Почему цифры в меню неточны

По словам исследователей, проблема не обязательно связана с намеренным введением потребителей в заблуждение. Даже в сетевых ресторанах блюда готовятся не роботами, а людьми. Небольшие различия в рецептуре, размере порции, количестве соуса или соли, добавленной «на вкус», могут заметно изменить итоговый состав.

Кроме того, ингредиенты сами по себе могут различаться. Например, сыр, мясо или соусы из разных партий уже содержат разное количество натрия. В результате одно и то же блюдо, заказанное в разные дни или в разных точках сети, может иметь разную пищевую ценность.

«Потребителям следует помнить, что этикетки в основном носят ориентировочный характер», — отметил Гюнтер Кунле

По мнению авторов, подобная изменчивость характерна для индустрии общественного питания в целом и не ограничивается одной страной.

«Состав продуктов питания очень изменчив, а это значит, что этикетки и таблицы состава могут использоваться только в качестве ориентира, но не для точного расчета потребления», — подчеркнул Кунле.

Что это значит для обычных людей

Результаты важны не только для любителей фастфуда, но и для тех, кто сознательно снижает потребление соли из-за риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и гипертонии. Даже небольшие расхождения между заявленным и реальным содержанием натрия, если они повторяются регулярно, могут иметь долгосрочные последствия для здоровья.