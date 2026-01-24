Эксперты рассказали, как правильно хранить специи

Специи, как и любые другие продукты, имеют срок годности. Об условиях их правильного хранения Роскачество рассказало в своем Telegram-канале.

"Срок годности специй - величина условная. Сухие пряности имеют низкую влажность и редко становятся средой для активного размножения микроорганизмов. Однако со временем они теряют эфирные масла, аромат и вкус", - пояснили специалисты.

Как правило, производители указывают срок годности - от одного до четырех лет, однако правильное хранение поможет сохранить специи на более долгое время.

"При этом ориентироваться стоит не только на дату на упаковке, но и на фактическое состояние продукта", - уточнили в Роскачестве.

Так, молотые специи контактируют с воздухом большей поверхностью, поэтому теряют свои свойства быстрее - через один или два года. Целые же специи, такие, как гвоздика, кориандр или корица палочками, сохраняют аромат до 3-4 лет, поскольку их оболочка защищает эфирные масла.

Специалисты отметили, что пряности с высоким содержанием эфирных масел (гвоздика, перец, кардамон) хранятся дольше, сушеные травы (базилик, укроп, орегано) теряют аромат быстрее, а красный перец и паприка особенно чувствительны к выцветанию и окислению, из-за чего их срок хранения составляет до года. Тепло, свет, влага и перепады температуры ускоряют разрушение ароматических соединений, предупредили эксперты.

При этом даже если срок годности еще не истек, специи лучше выбросить, когда появилась плесень (даже в небольшом количестве), продукт отсырел, в нем обнаружены насекомые, паутина, личинки или пыль, появился резкий, химический или посторонний запах. Использование таких продуктов грозит расстройством пищеварения, аллергической реакцией, порчей вкуса блюд и попаданием в организм микотоксинов.

Для того чтобы продлить срок годности специям, надо следовать ряду правил. Во-первых, использовать герметичную тару (лучше стеклянную) и минимизировать контакт с воздухом, плотно закрывая банки. Во-вторых, хранить их в темном и сухом месте, вдали от раковины и плиты. Кроме того, стоит по возможности покупать целые специи и измельчать их перед использованием. Также не рекомендуется набирать специи влажной ложкой или руками.