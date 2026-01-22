Настоящие суточные щи: как приготовить «тот самый» вкус

Щи из кислой капусты — это не просто еда, это зимняя терапия. Сегодня 22 января 2026 года, за окном разгар зимы, и ничего лучше обжигающих щей со сметаной еще не придумали.

Главный секрет: кислота не дает картофелю развариться. Если забросить их вместе, картошка останется «стеклянной», отмечает Дзен-канал газеты «Приазовье».

Ингредиенты на кастрюлю 4 л:

Основа: 500–700 г говяжьей грудинки на кости (или свиных ребрышек).

Капуста: 500 г квашеной капусты (лучше брать ту, что с морковью и без уксуса).

Овощи: 4 картофелины, 1 крупная луковица, 1 большая морковь.

Для баланса: 1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сахара, соль.

Специи: Лавровый лист, черный перец горошком и «секретный штрих» — зубчик чеснока, растертый с кусочком сала.

Пошаговый процесс:

1. Наваристый бульон

Варите мясо не менее 1.5–2 часов. Оно должно само отходить от кости. В середине варки добавьте неочищенную луковицу в шелухе — она даст бульону красивый золотистый оттенок.

2. Томим капусту (отдельно!)

Это критично. Выложите капусту в сотейник, добавьте немного бульона, ложку масла и тушите на самом медленном огне под крышкой минимум 40 минут. Она должна стать мягкой и отдать лишнюю резкость.

3. Закладка картофеля

Из готового бульона достаньте мясо. Отправьте туда нарезанный картофель. Важно: варите его до полной готовности! Он должен начать чуть-чуть развариваться по краям. Только после этого добавляйте тушеную капусту.

4. Зажарка (пассеровка)

Лук и морковь обжарьте до золотистого цвета, добавьте томатную пасту и сахар. Сахар нейтрализует лишнюю кислоту и сделает вкус «объемным». Отправьте зажарку в кастрюлю к картошке и капусте.

5. Финальный аккорд и отдых

Добавьте специи. Теперь самое сложное: выключите огонь, укутайте кастрюлю полотенцем и дайте щам постоять хотя бы час. А лучше — ночь. Не зря их называют «суточными».

Подавайте с черным хлебом, натертым чесноком, и густой холодной сметаной.