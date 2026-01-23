Рыба в идеальной панировке: никаких больше брызг и пригоревшего масла

Жареная рыба — это просто, но только на словах. На деле сковорода стреляет, а вместо хрустящей корочки часто получается прилипшее к металлу филе. Есть один старый, но очень действенный прием, который решает сразу все эти проблемы.

Его суть проста: после того, как рыбу обваляли в муке, кусочек быстро окунают в холодную воду и сразу отправляют на раскаленное масло. Это кажется нелогичным, но вода, попадая на горячую поверхность, создает своеобразный барьер, который заметно уменьшает брызги. А еще влага помогает панировке схватиться равномерно, образуя прочную и аппетитную корочку. Она не дает рыбе пригореть и, что важно, «запечатывает» соки внутри, сохраняя мясо нежным.

Конечно, сам по себе этот прием — не волшебная палочка. Рыбу нужно хорошо обсушить бумажным полотенцем перед началом. Саму сковороду и масло — как следует разогреть. И не торопиться постоянно переворачивать кусочки. Дайте корочке спокойно сформироваться с одной стороны, тогда она не развалится. Если все сделать правильно, у вас на столе окажется рыба с золотистой, идеальной оболочкой и сочной серединкой, а кухня останется почти чистой.