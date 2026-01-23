Дагестанское чуду: простое тесто и сочная начинка

Одно из самых вкусных блюд Дагестана — это чуду. Его прелесть в простоте: минимум ингредиентов, а результат всегда восхитительный. Начинки могут быть самыми разными, и единого рецепта нет — в каждой семье его готовят по-своему.

Для теста понадобится: 400 грамм муки, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли, 120 грамм сливочного масла и 200 мл кефира. Масло нужно растопить, смешать с кефиром и влить в сухие ингредиенты. Замесите мягкое тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник минут на сорок, отмечает канал «ИнтересНО».

Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Отварите 500 грамм картофеля до готовности и разомните его вилкой. Две луковицы мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. В глубокой миске соедините картофельное пюре, 500 грамм мясного фарша (лучше говяжьего), обжаренный лук, оставшуюся соль (еще пол чайной ложки) и душистый перец по вкусу. Все хорошенько перемешайте.

Достаньте тесто. Скатайте его в «колбаску» и разделите на четыре равные части. Каждую часть разрежьте так, чтобы получилось два кусочка — один побольше, другой поменьше. Меньший кусочек раскатайте в очень тонкий круг и отложите. То же самое сделайте с большим куском.

Всю начинку разделите на четыре части. Выложите одну часть на большой круг теста, равномерно распределите, но не до самых краев. Накройте сверху маленьким кругом. Края хорошо защипните, можно предварительно смочить их водой.

Жарить чуду нужно на среднем огне на сухой, хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Готовый горячий пирог сразу смажьте сливочным маслом. Точно так же соберите и обжарьте оставшиеся три чуду. Подавайте их горячими — это невероятно вкусно и сытно.

«ГлагоL» ранее рассказал, как приготовить хачапури из лаваша с творогом и сыром. Он отлично подойдет и на завтрак, и на ужин после тяжелого рабочего дня, так как готовится очень просто и быстро.