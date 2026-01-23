«Становится менее калорийным»: где и как лучше всего хранить хлеб

Врач и российская телеведущая Елена Малышева рекомендовала хранить хлеб в морозильной камере, так как в этом случае сокращается риск набора лишнего веса. «Вечерняя Москва» разбиралась с диетологом, кандидатом медицинских наук Еленой Соломатиной, где лучше всего хранить этот продукт.

Оптимальный вариант для хранения хлеба — это холодильник, утверждает специалист.

«Люди привыкли хранить хлеб дома в целлофановых пакетах, но из-за отсутствия воздуха и высокой влажности внутри хлеб быстро плесневеет. Если же оставлять его нарезанным на тарелке, не накрывая сверху салфеткой, продукт очень скоро высохнет. Поэтому лучше всего хранить хлеб в холодильнике. Также можно положить его в специальную хлебницу или бумажный пакет — в таких условиях хлеб тоже дольше остается свежим», — сообщила Соломатина.

В морозильнике хранить хлеб тоже возможно, но это не всегда удобно, потому что такой хлеб нужно доставать заранее перед приемом пищи, а не у всех есть такая возможность. К тому же в морозильной камере хлеб теряет свои органолептические свойства: витамины и минералы, отметила диетолог.

«Такой способ хранения может подойти тем, кто придерживается диет, так как после заморозки хлеб становится менее калорийным. Хлеб — это быстрый углевод с повышенным гликемическим индексом, который быстро усваивается организмом и требует ускоренной выработки инсулина, чтобы распределить большое количество глюкозы. Поэтому энергия превращается в жир, и у человека появляется лишний вес. А после заморозки крахмал в продукте становится резистентным: он не переваривается быстро в тонком кишечнике, а попадает в толстый, где служит пищей для полезных бактерий, что благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника», — пояснила Соломатина.

Кроме того, замороженный хлеб позволяет лучше контролировать аппетит и тем самым способствует похудению, дополнила врач.

«Его сложнее проглотить, потому что для этого нужно долго разжевывать продукт. В это время вырабатывается большое количество слюны, в которой содержится амилаза — фермент, расщепляющий сахар в хлебе. За счет этого человек дольше чувствует сытость и быстрее худеет», — заключила специалист.

