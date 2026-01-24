Вкус из детства: томленый борщ по рецепту бабушки

Сегодня расскажем, как приготовить очень вкусный борщ, томленый, прямо как раньше в русской печи. Его еще называют ленивым: не нужно дежурить у кастрюли, пока он готовится.

Берем примерно полкило курицы (подойдут окорочка, разрезанные на части), 2,5-3 литра воды, три картофелины (порезать соломкой), одну морковь (натереть), одну луковицу (кубиками), немного нашинкованной капусты, два лавровых листа и две чайные ложки соли. И главное — заготовку из свеклы. Ее нужно грамм 500. Как ее сделать — отдельная история. Если нет заготовки, возьмите 2-3 отварные свеклы, натрите их, потушите с ложкой томатной пасты, парой ложек лимонного сока, щепоткой сахара и растительным маслом, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

Теперь все просто. Берем большой казан, глиняный горшок или просто гусятницу. Складываем туда все подготовленное: курицу, лук, морковь, капусту, картошку. Добавляем соль и лавровый лист, заливаем водой. Все хорошенько перемешиваем, накрываем крышкой и отправляем в духовку. Температура — 200 градусов. Время — полтора-два часа. Духовка сделает все сама.

Пока он томится, мелко рубим пучок укропа и несколько зубчиков чеснока. Когда время выйдет, достаем горшок, добавляем зелень с чесноком и черный перец по вкусу. Все, борщ готов. Подавайте его со сметаной. Получается настолько вкусным, прямо как в детстве, у бабушки. Ранее подробно рассказали, как приготовить московский борщ — кулинарную легенду из СССР. Среди множества рецептов именно этот остается самым популярным и народным, писал «ГлагоL».