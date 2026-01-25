Куриная колбаса в банке: простой рецепт домашнего деликатеса

Если вы устали гадать, сколько мяса на самом деле в магазинной колбасе, попробуйте этот метод. Рецепт — настоящая находка для тех, у кого нет дома ветчинницы. Мы используем обычную жестяную банку (из-под горошка или кукурузы) — она работает как идеальная пресс-форма.

Что нам понадобится:

Курица: 700 г (лучше всего взять 50/50 филе грудки и мякоть с бедер, так будет сочнее).

Желатин: 1 ст. л. с горкой (обычный, быстродействующий).

Специи: соль, свежемолотый перец, сушеный чеснок и пара щепоток паприки для приятного цвета.

Секретный ингредиент: 50 мл жирных сливок или ледяной воды (это даст ту самую «колбасную» сочность).

Как готовим:

Нарезка. Забудьте про мясорубку. Нарежьте курицу мелкими кубиками примерно по 1 см. Именно в таких кусочках сохранится весь сок. Маринад. Смешайте мясо со всеми специями, чесноком, сухим желатином и влейте сливки. Хорошенько вымесите массу руками, пока она не станет немного липкой. Формовка. Подготовьте банку: тщательно вымойте её и обязательно удалите бумажную этикетку (иначе в духовке она начнет дымить). Выстелите банку пакетом для запекания или пищевой пленкой. Плотно, помогая себе толкушкой, утрамбуйте мясо. Главный секрет — температура. Никаких 200 градусов! Желатин «умирает» уже при 90°C. Поставьте банку в глубокую форму, в которую налейте горячую воду (сделайте водяную баню). Отправляйте в духовку при 100–120°C на 1,5 часа. Терпение. Когда достанете банку, не пытайтесь вытряхнуть колбасу сразу. Сначала дайте ей остыть на столе, а потом уберите в холодильник минимум на 6 часов (лучше на ночь). Желатин должен застыть и связать кусочки мяса в единый монолит.

Чтобы достать готовую колбасу, просто аккуратно откройте дно банки консервным ножом и выдавите рулет, как поршень, подсказывает канал «Наш уютный дом».