Яйца С0: маркетинговый ход или они действительно лучше

Многие привыкли тянуться за коробкой с надписью С0 (отборное), считая, что чем больше яйцо, тем оно качественнее. На деле все ровно наоборот. Разбираемся, за что мы переплачиваем и где прячется настоящая польза.

Размер имеет значение (но не в пользу С0) Самые крупные яйца несут «опытные», то есть старые куры. К концу цикла яйценоскости скорлупа становится тоньше, а концентрация полезных веществ на единицу объема падает, отмечает канал «Тарелка | Рецепты». Молодые куры несут мелкие яйца (категории С2 и С1). Считается, что они «вкуснее» и полезнее, так как организм молодой птицы работает на пике ресурсов, а скорлупа у таких яиц намного крепче, что лучше защищает содержимое. Диетическое (Д) vs Столовое (С) Многие ищут на полках категорию «Д». Секрет прост: это не особый сорт, а просто очень свежее яйцо (до 7 дней с момента снесения). В нем белок еще плотный, а желток максимально упругий. Ровно на 8-й день «диетическое» превращается в «столовое». Консервантов нет ни там, ни там — яйцо защищает само себя, если скорлупа цела. Маркетинговая ловушка Яйца в красивом пластике или с надписью «Эко/Био» часто стоят в два раза дороже обычных. Но часто это лишь дизайн. На что смотреть: Не на яркость упаковки, а на дату сортировки и производителя. Чем ближе птицефабрика к вашему городу, тем меньше яйцо «тряслось» в дороге и тем оно свежее. Цвет желтка — не показатель натуральности Ярко-оранжевый желток — это не всегда признак «деревенского» происхождения. Часто это результат добавления в корм каротиноидов (натуральных вытяжек из календулы или кукурузы). По-настоящему полезное яйцо — это то, которое снесла птица со свободным выгулом, но найти такие можно только у проверенных фермеров.

Краткий гид покупателя:

Хотите максимум пользы — берите С2 или С1.

Хотите свежести — ищите маркировку «Д» или дату сортировки не старше 5–7 дней.

Не переплачивайте за бренд: белое и коричневое яйцо по составу абсолютно одинаковы.

Ранее медики предупреждали, что яйца являются аллергеном. Их следует ограничить тем, у кого повышен холестерин, панкреатит, гастрит, а также есть заболевания печени и желчного пузыря, писал «ГлагоL».