Пышные картофельные пончики: домашний рецепт с хрустящей корочкой

Наталья Калнина делится рецептом картофельных пончиков — тех самых, что получаются воздушными, тающими во рту, с соблазнительной хрустящей корочкой. Простые ингредиенты творят настоящие чудеса, и съедаются они моментально.

Ингредиенты:

картофель очищенный — 600 г;

сметана — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

сырые дрожжи — 12 г (или сухие — 6 г);

мука пшеничная — 450–500 г;

масло растительное для жарки.

Очищенный картофель варят до готовности, затем горячий разминают и добавляют сливочное масло. После легкого остывания вводят сметану, яйца и соль. Отливают немного картофельного отвара, растворяют в нем дрожжи и добавляют к тесту.

Муку вводят постепенно, тесто должно оставаться мягким и слегка липнуть к рукам. Оставляют в теплом месте на час или больше, пока оно не поднимется и не появится приятная кислинка.

Тесто делят на части, раскатывают, вырезают пончики рюмкой. Обрезки собирают и используют повторно. На сковороде разогревают масло, пончики должны плавать. Жарят с обеих сторон до золотистого цвета на небольшом огне — готовятся быстро и почти не впитывают масло.

Пара советов: сухие дрожжи можно смешивать сразу с мукой и добавить к картофельной массе. Главный секрет пышности — не переборщить с мукой, пусть тесто останется слегка липким. Масло для жарки должно быть достаточно горячим, чтобы маленький кусочек теста сразу всплывал с пузырьками. Пончики можно посыпать сахарной пудрой, полить сгущенкой или подать со сметаной.

А если картофельных пончиков вам мало, обязательно приготовьте советские вергуны — пышные пончики из дрожжевого теста в форме бантиков. Когда времени совсем мало, отличным решением станут творожные булочки без дрожжей по рецепту «ГлагоLа».