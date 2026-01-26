В чем секрет питания итальянок для сохранения фигуры

Меню сильно отличается от привычного нам. Путешественница Елена Шаталова (@elena_artplaces) рассказала, что едят жительницы Италии, чтобы сохранять идеальную фигуру. По её словам, там принято употреблять молоко, добавляя его только в десерты. Также в стране не любят морсы, компоты и другие сладкие напитки. Даже кофе там пьют без сиропов.

Основные блюда и салаты не заправляют майонезом. Чаще всего итальянцы готовят с лёгкими заправками, которые не вредят фигуре.

«Даже в домашних блюдах вы не увидите салаты, залитые густой белой массой. Вкус создаётся за счёт разнообразия продуктов и необычных сочетаний», — написала Елена в личном блоге.

Что касается хлеба, его всегда подают свежеиспечённым и считают самостоятельным блюдом. Как правило, его едят в виде брускетт или отдельно от остальных приёмов пищи в качестве перекуса.