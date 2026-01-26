Как сделать ленивые драники

Драники — блюдо вкусное, но жарить их поштучно долго и утомительно. Поэтому автор предлагает более ленивый вариант — одну большую картофельную лепешку с начинкой, приготовленную на сковороде. Снаружи она получается хрустящей, а внутри — мягкой и сочной, с расплавленным сыром, зеленью и томатным соусом. По виду напоминает пирог или закрытую пиццу, как утверждает автор канала «Бунбич».

Для основы он взбивает в миске два яйца с солью, перцем и паприкой. Три средние картофелины натирает на крупной терке, заливает холодной водой, затем тщательно отжимает — этот шаг важен, иначе лепешка не будет держать форму. Картофель соединяет с яичной смесью, добавляет мелко нарезанную луковицу и две столовые ложки муки, все хорошо перемешивает.

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

луковица — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

сыр — 50 г;

томатный соус — 1 ст. л.;

петрушка;

растительное масло;

соль и перец по вкусу.

Сковороду разогревает с растительным маслом и делит массу пополам. Из первой части жарит большой картофельный блин до румяной корочки с двух сторон и откладывает его на тарелку. Вторую часть выкладывает на сковороду, обжаривает с одной стороны, переворачивает и убавляет огонь.

Лепешку смазывает томатным соусом, посыпает рубленой петрушкой и тертым сыром. Сверху накрывает первым блином, слегка прижимает и жарит под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны, пока сыр внутри полностью не расплавится.

Подает он блюдо горячим, нарезая на треугольники, как пиццу. Получается сытный и простой ужин из самых доступных продуктов.

