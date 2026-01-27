Творожные булочки «как пух»: быстрая выпечка для идеального завтрака

Быстрые творожные булочки — удачное решение для тех, кто хочет порадовать себя домашней выпечкой без долгого замеса и ожидания. Они готовятся всего за 20-25 минут и получаются невероятно мягкими, нежными и воздушными, не зря их называют «как пух». Такой вариант отлично подходит для завтрака, перекуса или чаепития на скорую руку, как утверждают авторы канала «Еда от ШефМаркет».

Ингредиенты:

творог — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2–3 ст. л.;

мука — 100–150 г;

разрыхлитель теста — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию);

сливочное масло или растительное — для смазывания.

На вкус булочки получаются очень нежными, с легкой сладостью и мягкой сливочной ноткой, которую дает творог. Внутри они остаются воздушными и буквально тают во рту, а снаружи появляется приятный румяный контраст. В зависимости от жирности творога вкус может быть более сливочным или нейтральным, но в любом случае выпечка выходит удачной.

Такие булочки хороши и горячими, и остывшими. Их подают с чаем или кофе, дополняют джемом, медом, сгущенным молоком или сметаной. Это простой и быстрый способ приготовить домашнюю выпечку без лишних хлопот — легкую, сытную и универсальную для всей семьи.

