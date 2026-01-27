Названа ошибка, ведущая к быстрой порче фруктов и овощей

Овощи и фрукты мыть перед закладкой в холодильник нельзя – это ускоряет гниение плодов. Единственным исключением из этого правила является виноград. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Шеина, доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России.

По словам эксперта, после мытья на поверхности фруктов и овощей остается лишняя влага, которая и провоцирует порчу.

«Если овощи слишком грязные, их можно слегка подсушить и аккуратно очистить щеткой или сухой тканью, но мыть следует исключительно перед употреблением. Виноград рекомендуется промыть, тщательно просушить и убрать в бумажный пакет, а потом уже в холодильник для хранения», – пояснила Шеина в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист также напомнила, что фрукты и овощи нужно держать в разных контейнерах. Дело в том, что большинство овощей выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание, а значит, и порчу «соседей по полке».

«У корнеплодов — свеклы, редиса, моркови — нужно обязательно срезать ботву, оставляя лишь небольшой хвостик, а без обрезки овощ быстро вянет. Зелень активно испаряет влагу, поэтому важно хранить ее в полиэтиленовом пакете в холодильнике, но недолго», – добавила ученая.

Биолог также уточнила, что экзотические фрукты (бананы, киви и др), а также помидоры, дыни и тыквы лучше чувствуют себя при комнатной температуре — так они сохраняют вкус и аромат. Картофель и морковь требуют более прохладного сухого темного места.