Пять интересных рецептов из лука

Лук умеет быть разным: острым и сладким, карамельным и хрустящим, фоновым и главным героем блюда — а еще он очень полезен.

Зимой лук становится незаменимым продуктом для здоровья. В нем много витамина C, фитонцидов и серосодержащих соединений, которые помогают организму справляться с вирусами и простудами. Лук поддерживает иммунитет, облегчает заложенность носа, стимулирует кровообращение и согревает изнутри — и не только метафорически, но и физиологически. А еще он работает как мягкий природный антисептик, снижая воспалительные процессы в период, когда организм особенно уязвим.

Кроме защиты от простуд, лук полезен для пищеварения и общего тонуса. Он стимулирует выработку желудочного сока, помогает усваивать тяжелую зимнюю пищу и поддерживает микрофлору кишечника. В холодное время года, когда рацион становится более плотным и калорийным, лук помогает сохранить баланс и легкость. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты, в которых этот овощ раскрывается по-новому: от закуски и конфитюра до супа и горячего.

Хрустящие луковые кольца в кляре (закуска)

Ингредиенты:

Лук репчатый — 2 крупные головки.

Мука — 120 г.

Крахмал кукурузный — 2 ст. л.

Газированная холодная вода — 150 мл.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу.

Паприка — 0,5 ч. л.

Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Лук нарезать кольцами, разобрать на слои. Смешать муку, крахмал, разрыхлитель, соль и паприку, влить холодную газированную воду и размешать до консистенции жидкого кляра. Разогреть масло в глубокой сковороде, обмакнуть кольца в кляр и жарить до золотистой корочки, выкладывая на бумажные полотенца, затем подавать горячими.

Луковый конфитюр с бальзамиком и тимьяном

Ингредиенты:

Лук репчатый — 600 г.

Сахар коричневый — 120 г.

Бальзамический уксус — 3 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Тимьян свежий — 2 веточки.

Соль — щепотка.

Черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарезать тонкими полукольцами и томить на оливковом масле на слабом огне 25-30 минут до мягкости и карамельного оттенка. Добавить сахар, уксус, листья тимьяна, соль и перец, продолжать готовить до густой, глянцевой текстуры. Остудить и хранить в холодильнике, подавать к сырам, мясу или тостам.

Французский луковый суп с гренками

Ингредиенты:

Лук репчатый — 700 г.

Сливочное масло — 40 г.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Говяжий или овощной бульон — 1 л.

Белое вино — 100 мл.

Багет — 6 ломтиков.

Сыр грюйер или эмменталь — 120 г.

Соль — по вкусу.

Черный перец — по вкусу.

Тимьян — по желанию.

Приготовление:

Лук нарезать тонкими полукольцами и томить в смеси сливочного и оливкового масла на слабом огне 35-40 минут до насыщенного карамельного цвета. Влить вино и выпарить алкоголь, добавить бульон, соль, перец и тимьян, варить еще 15 минут. Разлить суп по огнеупорным мискам, сверху выложить поджаренные ломтики багета и тертый сыр, запечь под грилем до румяной корочки.

Маринованный красный лук для салатов

Ингредиенты:

Лук красный — 2 средние головки.

Яблочный уксус — 100 мл.

Вода — 100 мл.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Черный перец горошком — 6-8 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление:

Лук нарезать тонкими полукольцами. В сотейнике смешать воду, уксус, сахар, соль, перец и лавровый лист, довести до кипения и залить маринадом лук. Оставить под крышкой до остывания, затем убрать в холодильник минимум на два часа, использовать как яркий акцент к салатам, тако, протеиновым боулам и мясу.

Тарт с карамелизированным луком и козьим сыром

Ингредиенты:

Готовое песочное тесто — 250 г.

Лук репчатый — 500 г.

Сливочное масло — 30 г.

Сливки 20% — 150 мл.

Яйца — 2 шт.

Козий сыр — 120 г.

Мед — 1 ст. л.

Тимьян — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Тесто раскатать, выложить в форму, наколоть вилкой и подпечь 10 минут при 180 градусах. Лук нарезать и карамелизовать на сливочном масле 25-30 минут, добавить мед, соль и перец. Смешать сливки с яйцами, выложить лук на основу, залить заливкой, сверху раскрошить козий сыр и посыпать тимьяном. Выпекать 30-35 минут до золотистой корочки, подавать теплым или охлажденным.