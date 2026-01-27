Пять интересных рецептов из лука

Лук от семи недуг: почему зимой его нужно есть почаще и 5 интересных рецептов
Лук умеет быть разным: острым и сладким, карамельным и хрустящим, фоновым и главным героем блюда — а еще он очень полезен.
Зимой лук становится незаменимым продуктом для здоровья. В нем много витамина C, фитонцидов и серосодержащих соединений, которые помогают организму справляться с вирусами и простудами. Лук поддерживает иммунитет, облегчает заложенность носа, стимулирует кровообращение и согревает изнутри — и не только метафорически, но и физиологически. А еще он работает как мягкий природный антисептик, снижая воспалительные процессы в период, когда организм особенно уязвим.
Кроме защиты от простуд, лук полезен для пищеварения и общего тонуса. Он стимулирует выработку желудочного сока, помогает усваивать тяжелую зимнюю пищу и поддерживает микрофлору кишечника. В холодное время года, когда рацион становится более плотным и калорийным, лук помогает сохранить баланс и легкость. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты, в которых этот овощ раскрывается по-новому: от закуски и конфитюра до супа и горячего.
Хрустящие луковые кольца в кляре (закуска)
Ингредиенты:
- Лук репчатый — 2 крупные головки.
- Мука — 120 г.
- Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
- Газированная холодная вода — 150 мл.
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу.
- Паприка — 0,5 ч. л.
- Растительное масло — для жарки.
Приготовление:
Лук нарезать кольцами, разобрать на слои. Смешать муку, крахмал, разрыхлитель, соль и паприку, влить холодную газированную воду и размешать до консистенции жидкого кляра. Разогреть масло в глубокой сковороде, обмакнуть кольца в кляр и жарить до золотистой корочки, выкладывая на бумажные полотенца, затем подавать горячими.
Луковый конфитюр с бальзамиком и тимьяном
Ингредиенты:
- Лук репчатый — 600 г.
- Сахар коричневый — 120 г.
- Бальзамический уксус — 3 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Тимьян свежий — 2 веточки.
- Соль — щепотка.
- Черный перец — по вкусу.
Приготовление:
Лук нарезать тонкими полукольцами и томить на оливковом масле на слабом огне 25-30 минут до мягкости и карамельного оттенка. Добавить сахар, уксус, листья тимьяна, соль и перец, продолжать готовить до густой, глянцевой текстуры. Остудить и хранить в холодильнике, подавать к сырам, мясу или тостам.
Французский луковый суп с гренками
Ингредиенты:
- Лук репчатый — 700 г.
- Сливочное масло — 40 г.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Говяжий или овощной бульон — 1 л.
- Белое вино — 100 мл.
- Багет — 6 ломтиков.
- Сыр грюйер или эмменталь — 120 г.
- Соль — по вкусу.
- Черный перец — по вкусу.
- Тимьян — по желанию.
Приготовление:
Лук нарезать тонкими полукольцами и томить в смеси сливочного и оливкового масла на слабом огне 35-40 минут до насыщенного карамельного цвета. Влить вино и выпарить алкоголь, добавить бульон, соль, перец и тимьян, варить еще 15 минут. Разлить суп по огнеупорным мискам, сверху выложить поджаренные ломтики багета и тертый сыр, запечь под грилем до румяной корочки.
Маринованный красный лук для салатов
Ингредиенты:
- Лук красный — 2 средние головки.
- Яблочный уксус — 100 мл.
- Вода — 100 мл.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Черный перец горошком — 6-8 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
Приготовление:
Лук нарезать тонкими полукольцами. В сотейнике смешать воду, уксус, сахар, соль, перец и лавровый лист, довести до кипения и залить маринадом лук. Оставить под крышкой до остывания, затем убрать в холодильник минимум на два часа, использовать как яркий акцент к салатам, тако, протеиновым боулам и мясу.
Тарт с карамелизированным луком и козьим сыром
Ингредиенты:
- Готовое песочное тесто — 250 г.
- Лук репчатый — 500 г.
- Сливочное масло — 30 г.
- Сливки 20% — 150 мл.
- Яйца — 2 шт.
- Козий сыр — 120 г.
- Мед — 1 ст. л.
- Тимьян — по вкусу.
- Соль — по вкусу.
- Черный перец — по вкусу.
Приготовление:
Тесто раскатать, выложить в форму, наколоть вилкой и подпечь 10 минут при 180 градусах. Лук нарезать и карамелизовать на сливочном масле 25-30 минут, добавить мед, соль и перец. Смешать сливки с яйцами, выложить лук на основу, залить заливкой, сверху раскрошить козий сыр и посыпать тимьяном. Выпекать 30-35 минут до золотистой корочки, подавать теплым или охлажденным.