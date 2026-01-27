Лук от семи недуг: почему зимой его нужно есть почаще и 5 интересных рецептов

WomanHit.ru

Лук умеет быть разным: острым и сладким, карамельным и хрустящим, фоновым и главным героем блюда — а еще он очень полезен.

Пять интересных рецептов из лука
© Unsplash

Зимой лук становится незаменимым продуктом для здоровья. В нем много витамина C, фитонцидов и серосодержащих соединений, которые помогают организму справляться с вирусами и простудами. Лук поддерживает иммунитет, облегчает заложенность носа, стимулирует кровообращение и согревает изнутри — и не только метафорически, но и физиологически. А еще он работает как мягкий природный антисептик, снижая воспалительные процессы в период, когда организм особенно уязвим.

Кроме защиты от простуд, лук полезен для пищеварения и общего тонуса. Он стимулирует выработку желудочного сока, помогает усваивать тяжелую зимнюю пищу и поддерживает микрофлору кишечника. В холодное время года, когда рацион становится более плотным и калорийным, лук помогает сохранить баланс и легкость. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты, в которых этот овощ раскрывается по-новому: от закуски и конфитюра до супа и горячего.

Хрустящие луковые кольца в кляре (закуска)

Ингредиенты:

  • Лук репчатый — 2 крупные головки.
  • Мука — 120 г.
  • Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
  • Газированная холодная вода — 150 мл.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Паприка — 0,5 ч. л.
  • Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Лук нарезать кольцами, разобрать на слои. Смешать муку, крахмал, разрыхлитель, соль и паприку, влить холодную газированную воду и размешать до консистенции жидкого кляра. Разогреть масло в глубокой сковороде, обмакнуть кольца в кляр и жарить до золотистой корочки, выкладывая на бумажные полотенца, затем подавать горячими.

Луковый конфитюр с бальзамиком и тимьяном

Ингредиенты:

  • Лук репчатый — 600 г.
  • Сахар коричневый — 120 г.
  • Бальзамический уксус — 3 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Тимьян свежий — 2 веточки.
  • Соль — щепотка.
  • Черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарезать тонкими полукольцами и томить на оливковом масле на слабом огне 25-30 минут до мягкости и карамельного оттенка. Добавить сахар, уксус, листья тимьяна, соль и перец, продолжать готовить до густой, глянцевой текстуры. Остудить и хранить в холодильнике, подавать к сырам, мясу или тостам.

Французский луковый суп с гренками

Ингредиенты:

  • Лук репчатый — 700 г.
  • Сливочное масло — 40 г.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Говяжий или овощной бульон — 1 л.
  • Белое вино — 100 мл.
  • Багет — 6 ломтиков.
  • Сыр грюйер или эмменталь — 120 г.
  • Соль — по вкусу.
  • Черный перец — по вкусу.
  • Тимьян — по желанию.

Приготовление:

Лук нарезать тонкими полукольцами и томить в смеси сливочного и оливкового масла на слабом огне 35-40 минут до насыщенного карамельного цвета. Влить вино и выпарить алкоголь, добавить бульон, соль, перец и тимьян, варить еще 15 минут. Разлить суп по огнеупорным мискам, сверху выложить поджаренные ломтики багета и тертый сыр, запечь под грилем до румяной корочки.

Маринованный красный лук для салатов

Ингредиенты:

  • Лук красный — 2 средние головки.
  • Яблочный уксус — 100 мл.
  • Вода — 100 мл.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Черный перец горошком — 6-8 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление:

Лук нарезать тонкими полукольцами. В сотейнике смешать воду, уксус, сахар, соль, перец и лавровый лист, довести до кипения и залить маринадом лук. Оставить под крышкой до остывания, затем убрать в холодильник минимум на два часа, использовать как яркий акцент к салатам, тако, протеиновым боулам и мясу.

Тарт с карамелизированным луком и козьим сыром

Ингредиенты:

  • Готовое песочное тесто — 250 г.
  • Лук репчатый — 500 г.
  • Сливочное масло — 30 г.
  • Сливки 20% — 150 мл.
  • Яйца — 2 шт.
  • Козий сыр — 120 г.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Тимьян — по вкусу.
  • Соль — по вкусу.
  • Черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Тесто раскатать, выложить в форму, наколоть вилкой и подпечь 10 минут при 180 градусах. Лук нарезать и карамелизовать на сливочном масле 25-30 минут, добавить мед, соль и перец. Смешать сливки с яйцами, выложить лук на основу, залить заливкой, сверху раскрошить козий сыр и посыпать тимьяном. Выпекать 30-35 минут до золотистой корочки, подавать теплым или охлажденным.