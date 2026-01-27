Терапевт объяснил, где стоит покупать яйца и мясо

Терапевт Видновской больницы Минздрава Московской области Зарема Тен рекомендовала покупать яйца и мясо только в магазине.

© РИА Новости

В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что эти продукты являются основным источником сальмонеллёза.

«Перед использованием мойте яйца с мылом под проточной водой. Откажитесь от блюд, где есть их сырое содержание: домашний майонез, тирамису, гоголь-моголь, яйца всмятку, яичница-глазунья с жидким желтком», — сказала Тен.

По словам специалиста, после разделки мяса необходимо тщательно вымыть с мылом руки, а также нож и доску.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» объяснила, что сыр легко усваивается организмом, потому что часть молочных белков уже переработана бактериями.