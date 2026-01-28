Простой рецепт сочных куриных котлет

Автор канала «Карамелька» показывает свой любимый и немного необычный рецепт куриных котлет, которые всегда получаются мягкими и сочными. Она не раз замечала, что сами по себе котлеты считаются простым блюдом, но по-настоящему удачные выходят далеко не у всех: то пересушены, то жесткие, то разваливаются прямо на сковороде. Именно поэтому этот рецепт у нее на особом счету — проверенный, надежный и такой, который хочется беречь и передавать дальше.

© ГлагоL

С этим способом она познакомилась несколько лет назад, и с тех пор он не раз выручал, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее, ароматное и понятное для всей семьи. Эти куриные котлеты не подводят и подходят практически к любому гарниру.

Ингредиенты:

куриное филе — 450 г;

молоко — 3 столовые ложки;

батон — 100 г;

лук — 1 штука;

соль и специи — по вкусу;

укроп;

растительное масло.

Перед приготовлением куриное филе промывают под проточной водой и обязательно обсушивают бумажным полотенцем, чтобы лишняя влага не сделала фарш жидким. Мясо нарезают небольшими кусочками и мелко рубят ножом. Мясорубку использовать можно, но именно рубленый фарш дает более сочную и приятную текстуру.

Лук натирают на терке или мелко нарезают и добавляют к мясу. В таком виде он распределяется равномерно, и котлеты получаются особенно нежными. У батона срезают корочки и нарезают мякиш кубиками. Часть батона, примерно 20-30 граммов, замачивают в молоке, остальной оставляют сухим для панировки.

В миску к фаршу добавляют размоченный батон, соль, специи и мелко нарезанный укроп, все хорошо перемешивают. Если масса кажется слишком мягкой, ей дают постоять несколько минут, чтобы батон впитал лишнюю влагу. Котлеты формируют влажными руками и обваливают в мелко нарезанном сухом батоне, чтобы получилась хрустящая корочка.

Заготовки слегка обжаривают на разогретой сковороде с растительным маслом до румяности с двух сторон, не доводя до полной готовности. Затем перекладывают в форму, накрывают фольгой и отправляют в духовку на 30 минут при 180 градусах. Готовые котлеты посыпают зеленью и подают горячими — они остаются мягкими, сочными и ароматными даже на следующий день.

Также можете попробовать добавить в фарш молодую капусту, чтобы сделать котлеты нежными и полезными, как писал «ГлагоL». А среди вариантов начинок можете попробовать обжаренные шампиньоны с луком и морковью, смешанные со сметаной и яйцом.