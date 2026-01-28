Картофельная запеканка: сытный ужин с минимумом хлопот

По этому рецепту получается невероятно вкусная и простая запеканка! Готовится она почти сама, а аромат по квартире стоит — пальчики оближешь. Вся работа: натереть картошку, а сборка занимает минуту. Дальше все сделает духовка.

Берем что есть под рукой. Картошки грамм 700, чистим и трем на крупной терке. Мяса около 500 грамм. Возьмите кусок свинины и перекрутите в фарш, но подойдет и готовый, и курица. Еще понадобится крупная луковица, пару зубчиков чеснока, два яйца для связки, немного тертого сыра и пара ложек сметаны для смазки, отмечает автор канала «Блогерство на пенсии».

Сначала половину картофеля выкладываем в смазанную маслом форму. Сверху распределяем фарш, смешанный с луком, чесноком, солью и перцем. Оставшийся картофель смешиваем с яйцами, сыром и солью — это будет верхний слой. Смазываем сметаной и отправляем в духовку, разогретую до 180-190 градусов, минут на 50-60. Готовность видно по золотистой корочке.

Экспериментируйте! Вместо мяса можно добавить грибы или использовать готовый фарш. Главное — готовить легко и с удовольствием. Выходит большая форма сытного, домашнего ужина на всю семью. Картошка нас кормит, а мы ее благодарим такими простыми и вкусными рецептами.