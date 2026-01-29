Секрет, которому тысячи лет: как соль и терпение делают мясо вкуснее

Просто соль, терпение и знания, которым тысячи лет. Многие на это смотрят скептически. Жаль лишь потраченных средств. «Ты уверен, что это можно есть? Оно же месяц просто висело». А потом пробуют — и съедают полкуска за один присест.

© ГлагоL

Теперь каждую осень можно солить мясо таким образом. Не потому что нет холодильника. А потому что так невероятно вкусно. И потому что приятно чувствовать связь с предками, которые умели жить без всей этой современной мишуры. Они знали то, что мы забыли. И, может, пора вспомнить, отмечает канал «Стеклянная сказки».

Кстати, есть еще один лайфхак от деда. Если соленое мясо начало немного душить — не пугайтесь. Это нормально, просто окислился верхний слой. Срежьте его, а остальное промойте в слабом растворе уксуса. Мясо внутри будет идеальным.