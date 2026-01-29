Картофельные зразы: тот самый вкус из детства

Это любовь с первой вилки. Румяные, нежные, с сочной мясной начинкой — такие зразы (или, как их часто называют, колдуны) создают на кухне настоящий уют.

Если вы ищете способ превратить обычную картошку в праздничный ужин, этот рецепт для вас, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

Ингредиенты:

Картофель: 1 кг (лучше брать крахмалистые сорта).

Фарш: 500–600 г (смесь свинины и куриного бедра для сочности).

Мука: от 100 до 200 г (зависит от влажности картофеля).

Яйца: 1-2 шт.

Лук: 1 крупная шт.

Зелень: укроп, соль, перец — по вкусу.

Для подачи: сметана или обжаренный лук со шкварками.

Пошаговое приготовление:

Начинка — сердце блюда:

Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистости. Добавьте фарш и обжаривайте почти до готовности, разбивая комочки лопаткой. Посолите, поперчите и дайте полностью остыть — это важно, чтобы тесто не поплыло.

Тесто без «резинового» эффекта:

Отварите картофель в подсоленной воде, слейте всю жидкость и разомните в максимально гладкое пюре. Секрет: не добавляйте молоко или масло! Дайте пюре остыть до теплого состояния, вбейте яйца и добавьте укроп. Начинайте постепенно подсыпать муку. Не переборщите: тесто должно остаться мягким и лишь слегка липнуть к рукам.

Лепка без хлопот:

Смажьте руки растительным маслом. Сформируйте из теста небольшую лепешку, в центр положите ложку начинки и аккуратно защипните края, придавая форму овального пирожка.

Эти зразы можно варить в кипятке (2–3 минуты после всплытия), но вкуснее всего — обжарить их на сковороде до уверенной румяной корочки. Так они станут хрустящими снаружи и кремовыми внутри. Подавайте со сметаной, пока они еще дымятся. Это то самое блюдо, которое собирает всю семью за одним столом без лишних слов.