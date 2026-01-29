Картофельные зразы: тот самый вкус из детства
Это любовь с первой вилки. Румяные, нежные, с сочной мясной начинкой — такие зразы (или, как их часто называют, колдуны) создают на кухне настоящий уют.
Если вы ищете способ превратить обычную картошку в праздничный ужин, этот рецепт для вас, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».
Ингредиенты:
- Картофель: 1 кг (лучше брать крахмалистые сорта).
- Фарш: 500–600 г (смесь свинины и куриного бедра для сочности).
- Мука: от 100 до 200 г (зависит от влажности картофеля).
- Яйца: 1-2 шт.
- Лук: 1 крупная шт.
- Зелень: укроп, соль, перец — по вкусу.
- Для подачи: сметана или обжаренный лук со шкварками.
Пошаговое приготовление:
Начинка — сердце блюда:
Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистости. Добавьте фарш и обжаривайте почти до готовности, разбивая комочки лопаткой. Посолите, поперчите и дайте полностью остыть — это важно, чтобы тесто не поплыло.
Тесто без «резинового» эффекта:
Отварите картофель в подсоленной воде, слейте всю жидкость и разомните в максимально гладкое пюре. Секрет: не добавляйте молоко или масло! Дайте пюре остыть до теплого состояния, вбейте яйца и добавьте укроп. Начинайте постепенно подсыпать муку. Не переборщите: тесто должно остаться мягким и лишь слегка липнуть к рукам.
Лепка без хлопот:
Смажьте руки растительным маслом. Сформируйте из теста небольшую лепешку, в центр положите ложку начинки и аккуратно защипните края, придавая форму овального пирожка.
Эти зразы можно варить в кипятке (2–3 минуты после всплытия), но вкуснее всего — обжарить их на сковороде до уверенной румяной корочки. Так они станут хрустящими снаружи и кремовыми внутри. Подавайте со сметаной, пока они еще дымятся. Это то самое блюдо, которое собирает всю семью за одним столом без лишних слов.