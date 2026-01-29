Настоящий хаш — это не холодец: шеф-повар расставил все по местам

Что такое настоящий хаш? Многие считают его просто жидким холодцом или варят из чего попало. На самом деле это древнее кавказское блюдо со строгими правилами. Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал, как его готовят на самом деле.

Главное правило — только говядина, а именно говяжьи ноги. Никаких других ингредиентов. Если добавить что-то еще, это будет уже совсем другой суп. Да, процесс похож на приготовление холодца — долгая варка для получения коллагена. Но хаш подают горячим, это насыщенный бульон, который не должен застывать, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Быстро не получится. Мясо вымачивают целые сутки, чтобы ушел лишний запах. Лучше брать передние ноги — они чище. Варить нужно долго и на самом медленном огне, без бурления. Только так бульон станет густым и тягучим.

Почему его советуют есть с утра? Это очень плотное и питательное блюдо, богатое белком и коллагеном. Оно дает заряд энергии на весь день. А еще хаш — проверенное средство для восстановления после веселых вечеров. Правда, с чесноком, который к нему подают, стоит быть осторожнее. После него весь день будет особый аромат. Но после бурной ночи это, пожалуй, даже полезно.