Три простых рецепта вкусных блинчиков

Репетиция перед масленицей: 3 простых рецепта вкусных блинчиков
Масленичная неделя в текущем году стартует рано. С 16 по 22 февраля каждая уважающая себя хозяйка обязана будет потчевать родных румяными вкусными блинчиками. Ну а если это нехитрое блюдо вы готовите редко, предлагаем устроить дома мастер-класс по «блинопечению».
Уверяем, одного раза будет вполне достаточно, чтобы набить руку и в праздники поставить на стол образцовые вкуснейшие блинчики собственного производства.
Кулинарный блогер Шахноза Фозилова в беседе с WomanHit поделилась тремя проверенными годами рецептами, с которыми справится даже новичок.
Классические тонкие блинчики на молоке
Ингредиенты
- Молоко — 500 мл.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 200 г (примерно 1,5 стакана).
- Сахар — 1-2 ст. л.
- Соль — щепотка.
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, перемешайте. Добавьте муку и размешайте до гладкости. Влейте масло. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.
Веганские блинчики на воде
Ингредиенты
- Вода — 500 мл.
- Мука — 200 г.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — щепотка.
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Разрыхлитель или сода — 1/2 ч. л.
- Лимонный сок или уксус — 1 ст. л.
Приготовление
Смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель. Влейте воду, хорошо перемешайте венчиком до гладкости. Добавьте масло и лимонный сок (или уксус). Дайте тесту постоять 5 минут. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с тонким слоем масла.
Для ажурных дырочек — используйте горячую воду. Для аромата — добавьте ваниль или щепоть куркумы (цвет будет красивее).
Пышные блинчики на кефире
Ингредиенты
- Кефир — 400 мл.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 200 г.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — щепотка.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление
Смешайте яйцо, сахар и соль. Добавьте кефир. Всыпьте муку, затем соду. Влейте масло, перемешайте. Жарьте на среднем огне. Подавайте со сметаной или медом или любыми другими добавками на ваш вкус.