Три простых рецепта вкусных блинчиков

Масленичная неделя в текущем году стартует рано. С 16 по 22 февраля каждая уважающая себя хозяйка обязана будет потчевать родных румяными вкусными блинчиками. Ну а если это нехитрое блюдо вы готовите редко, предлагаем устроить дома мастер-класс по «блинопечению».

Уверяем, одного раза будет вполне достаточно, чтобы набить руку и в праздники поставить на стол образцовые вкуснейшие блинчики собственного производства.

Кулинарный блогер Шахноза Фозилова в беседе с WomanHit поделилась тремя проверенными годами рецептами, с которыми справится даже новичок.

Классические тонкие блинчики на молоке

Ингредиенты

Молоко — 500 мл.

Яйца — 2 шт.

Мука — 200 г (примерно 1,5 стакана).

Сахар — 1-2 ст. л.

Соль — щепотка.

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, перемешайте. Добавьте муку и размешайте до гладкости. Влейте масло. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Веганские блинчики на воде

Ингредиенты

Вода — 500 мл.

Мука — 200 г.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка.

Растительное масло — 3 ст. л.

Разрыхлитель или сода — 1/2 ч. л.

Лимонный сок или уксус — 1 ст. л.

Приготовление

Смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель. Влейте воду, хорошо перемешайте венчиком до гладкости. Добавьте масло и лимонный сок (или уксус). Дайте тесту постоять 5 минут. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с тонким слоем масла.

Для ажурных дырочек — используйте горячую воду. Для аромата — добавьте ваниль или щепоть куркумы (цвет будет красивее).

Пышные блинчики на кефире

Ингредиенты

Кефир — 400 мл.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 200 г.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка.

Сода — 1/2 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Смешайте яйцо, сахар и соль. Добавьте кефир. Всыпьте муку, затем соду. Влейте масло, перемешайте. Жарьте на среднем огне. Подавайте со сметаной или медом или любыми другими добавками на ваш вкус.