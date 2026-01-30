Опубликован рейтинг стран с самой вкусной и невкусной едой в мире

Обновленный рейтинг стран с самой вкусной 2025 года вновь признал лидером греческую кухню. Об этом сообщает World Population Review.

© Вечерняя Москва

В первую десятку попали Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и Китай. Эти страны получили самые высокие оценки за национальные блюда.

Самую невкусную еду, по версии экспертов, готовят в Никарагуа, Лаосе и Боливии, которые замыкают список из 99 стран. Россия заняла 34-е место, опередив почти все бывшие республики СССР, кроме Грузии, которая оказалась на 30-й позиции. Украина расположилась на 43-м месте, Белоруссия — на 75-м, Литва и Латвия — на 39-м и 78-м местах соответственно, Азербайджан — на 56-м.

Армения и Казахстан оказались в нижней части рейтинга, заняв 92-е и 93-е места. В то же время страны Центральной Азии, такие как Узбекистан, Киргизия и Молдова, в 2025 году не вошли даже в первую сотню рейтинга, передает сайт портала.

Ранее спрос на азиатскую еду среду москвичей вырос на 30 процентов. «Вечерняя Москва» пообщалась с нутрициологом Юлией Хлоповой и выяснила, можно ли есть такие продукты часто.