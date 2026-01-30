Названы страны бывшего СССР с самой невкусной едой

Ресурс World Population Review опубликовал обновленный рейтинг стран с самой вкусной едой. Последние места в списке занимают блюда из Казахстана и Армении, русскую кухню сочли более вкусной, чем украинскую, а еда из Грузии опередила по оценкам кушанья всех остальных постсоветских стран.

Россия заняла 34-е место в списке стран с самой вкусной едой

Список стран с самой вкусной едой почти не менялся с 2024 года. Первое место по-прежнему занимает Греция. В первую десятку также входят Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и Китай. Самую невкусную еду, по данным World Population Review, готовят в Никарагуа, Лаосе и Боливии, занимающих последние три строчки рейтинга.

Россия оказалась на 34-м месте, опередив почти все страны, когда-то бывшие республиками Советского Союза. Единственное исключение — Грузия, занявшая 30-е место.

Украина попала на 43-е место, Беларусь — на 75-е, Литва и Латвия — на 39-е и 78-е соответственно. У Азербайджана — 56-е место. Еду из Армении и Казахстана сочли самой невкусной: эти страны находятся в конце списка, занимая 92-е и 93-е места.

В 2024 году Узбекистан, Кыргызстан и Молдова занимали еще более низкие места, чем Армения и Казахстан. В 2025-м эти страны выбыли из рейтинга, не войдя даже в первую сотню.

Худшим армянским блюдом назвали запеченную тыкву, которой посвящена знаменитая песня

Еда из Армении и Казахстана получила низкие оценки на сайте TasteAtlas — гастрономическом путеводителе по традиционным блюдам разных стран. Это существенно повлияло на их позиции в рейтинге World Population Review.

Самым невкусным армянским блюдом в TasteAtlas названа хапама — запеченная тыква с начинкой из риса, сухофруктов и меда.

Хотя в Армении блюдо считается праздничным и часто появляется на свадебных столах как символ достатка, на TasteAtlas его оценили всего в 2,5 балла из 5.

Хапама занимает особое место в армянской культуре: о ней сложена песня под названием «Хей, джан хапама», что можно перевести как «Эй, дорогая хапама». Согласно сюжету, в доме готовят тыкву, ее аромат распространяется по всей округе, и соседи один за другим приходят в гости и вместе съедают угощение до последнего кусочка.

Чуть выше оценка у хаша — наваристого супа, который готовят в Армении. Это блюдо получило три балла. Считается, что в прошлом его варили бедняки из тех частей туши, которые выбрасывали при разделке. Позднее его полюбили все, независимо от достатка. Советский историк кулинарии Вильям Похлебкин относил этот суп к древнейшим блюдам региона и отмечал, что «с древности сохранился обычай есть хаш совершенно отдельно от всех иных блюд, причем рано утром».

TasteAtlas дал невысокую оценку конской колбасе казы, которую любят в Казахстане

В список самых невкусных казахских блюд, составленном TasteAtlas, попали казы, шельпек, бешбармак и токаш. При этом их все же оценили лучше, чем армянские халаму или хаш.

Наименьшее число баллов — по 3,3 из 5 возможных — набрали казы и шельпек. Казы — это традиционная колбаса из конины, популярная в Средней Азии.

Для ее приготовления лошадей специально откармливают перед забоем. Мясо нарезают полосками, солят, перчат, добавляют чеснок и закладывают в промытые кишки, которые варят на медленном огне не менее двух часов. «Сварившийся казы обладает прекрасным запахом, вкусом и высокой калорийностью», — говорится в книге «Казахстан. Национальная энциклопедия».

Столько же баллов получил шельпек — лепешки из теста на молоке и сметане, которые жарят во фритюре до золотистого цвета.

По 3,6 балла набрали бешбармак и токаш. Токаш — простой пшеничный хлеб с углублением в центре, который традиционно выпекают в тандыре или на смазанной жиром сковороде в духовке. Его подают к мясу и бульонам и используют вместо ложек и вилок, чтобы брать пищу.

Российские холодец, кутья и рассольник получили низкие оценки в рейтинге TasteAtlas

В списке самой отвратительной еды мира, составляемом сайтом TasteAtals, только одно блюдо из России. Речь идет о салате индигирка, занявшем 65-ю строчку антирейтинга. Его делают из замороженной рыбы, приправленной растительным маслом с луком и перцем.

Всего в общем списке блюд со всего мира TasteAtlas 29 русских блюд. Индигирка, которая вошла в перечень самых отвратительных из них, оценена на 2,7 балла по пятибалльной шкале.

Остальные русские кушанья получили оценки от 3 до 3,9 балла. Не считая индигирки, самые низкие позиции в списке занимают холодец, кутья, щи и рассольник.

В этом году в антирейтинге TasteAtlas доминирует Исландия. Абсолютную победу одержало исландское блюдо свид, представляющее собой половину бараньей головы.

Второе место занимает торраматюр, то есть закуски, которые исландцы любят есть в феврале. Выбор огромен: одни отдают предпочтение бараньим яичкам, другие — тюленьим ластам, третьи — пюре из репы. Если есть свид в феврале, он тоже считается торраматюром.

Третье место заняла форель по-наваррски — жареная рыба, набитая беконом и завернутая в хамон.