Шпинат: пять небанальных рецептов на каждый день

Это один из самых универсальных, полезных и недооцененных продуктов на кухне, из которых можно легко приготовить множество интересных блюд.

© globallookpress

Шпинат — один из самых питательных листовых овощей, который сочетает низкую калорийность и высокую плотность полезных веществ. Он богат витаминами A, C, K и фолатами, поддерживает иммунитет, здоровье кожи и зрение, а также участвует в кроветворении. Высокое содержание антиоксидантов помогает защищать клетки от окислительного стресса и замедлять воспалительные процессы. Шпинат также содержит железо, магний и калий, которые важны для работы мышц, сердца и нервной системы.

Еще одно важное достоинство шпината — его влияние на обмен веществ и здоровье кишечника. Пищевые волокна способствуют мягкому пищеварению и поддержке микробиоты, а нитраты растительного происхождения могут улучшать кровообращение и выносливость. Шпинат полезен для костей благодаря витамину K и кальцию, а также может поддерживать когнитивные функции за счет комплекса микроэлементов и фитонутриентов.

Это продукт, который легко вписывается в повседневный рацион и приносит ощутимую пользу при регулярном употреблении, он прекрасно раскрывается в супах, запеканках, пасте, выпечке. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять интересных рецептов со шпинатом, где можно использовать как свежие листья, так и замороженные.

Кремовый суп из шпината с картофелем и чесноком

Ингредиенты

Шпинат свежий или замороженный — 200-300 г.

Картофель — 2-3 средних клубня.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Овощной бульон или вода — 700 мл.

Сливки или кокосовое молоко — 100 мл.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук и чеснок обжарить на оливковом масле до мягкости, добавить нарезанный картофель и залить бульоном, варить до готовности картофеля, затем добавить шпинат и готовить еще 3-5 минут, после чего пробить суп блендером до однородности, влить сливки, посолить, поперчить и довести до нужной консистенции.

Паста со шпинатом, лимоном и пармезаном

Ингредиенты

Паста (спагетти или пенне) — 200 г.

Шпинат свежий или замороженный — 200 г.

Чеснок — 2 зубчика.

Сливочное масло или оливковое — 1-2 ст. л.

Цедра лимона — 1 ч. л.

Сок лимона — 1-2 ч. л.

Пармезан — 40-50 г.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Пасту отварить до степени аль денте, чеснок обжарить в масле, добавить шпинат и готовить до мягкости, затем вмешать цедру и лимонный сок, соединить со слитой пастой, добавить немного воды от варки, натертый пармезан, соль и перец, хорошо перемешать до кремовой текстуры.

Запеканка со шпинатом, яйцом и фетой

Ингредиенты

Шпинат свежий или замороженный — 250 г.

Яйца — 4 шт.

Фета или брынза — 150 г.

Сливки или молоко — 100 мл.

Лук — 1 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, перец, мускатный орех — по вкусу.

Приготовление

Лук обжарить до мягкости, добавить шпинат и выпарить лишнюю влагу, отдельно взбить яйца со сливками, солью, перцем и щепоткой мускатного ореха, соединить со шпинатом, выложить в форму, раскрошить фету сверху и запекать при 180°C около 25-30 минут.

Зеленые оладьи со шпинатом и сыром

Ингредиенты

Шпинат свежий или замороженный — 200 г.

Яйцо — 1 шт.

Кефир или йогурт — 150 мл.

Мука — 120-150 г.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Твердый сыр — 80-100 г.

Соль, перец — по вкусу.

Растительное масло — для жарки.

Приготовление

Шпинат мелко нарезать или измельчить блендером, смешать с яйцом, кефиром, натертым сыром, мукой, разрыхлителем, солью и перцем, замесить густое тесто и жарить оладьи на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Шпинатные маффины с сыром и травами

Ингредиенты

Шпинат свежий или замороженный — 200 г.

Яйца — 2 шт.

Молоко — 100 мл.

Мука — 150 г.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Твердый сыр — 100 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец, сушеные травы — по вкусу.

Приготовление

Шпинат мелко нарезать, смешать с яйцами, молоком и оливковым маслом, добавить муку, разрыхлитель, соль, перец, травы и тертый сыр, разложить тесто по формочкам и выпекать при 180°C около 20-25 минут до румяной корочки.