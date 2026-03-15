Необычные блюда с сосисками, которые не стыдно гостям подать

Катерина Саломе

Сосиски хороши тем, что у них нейтральный, понятный вкус. Они прекрасно сочетаются не только с яйцами, хлебом и кашей, но и кучей других продуктов. «‎Рамблер» сделал подборку блюд с сосисками, которые удивят вас своей изысканностью.

© sutlafk/iStock.com

1. Сосиски в карамелизированном луке с яблоком и белым вином

Ингредиенты:

  • сосиски — 5–6 шт
  • лук репчатый — 3 шт
  • яблоко — 1 крупное
  • сливочное масло — 30 г
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • соль
  • черный перец
  • тимьян или розмарин

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лук тонкими полукольцами и готовьте на смеси масел на слабом огне 15–20 минут, пока он не станет мягким и сладким.
  2. Добавьте сахар и дайте луку слегка карамелизироваться.
  3. Яблоко нарежьте тонкими дольками, выложите к луку, перемешайте.
  4. Влейте вино и выпарите алкоголь.
  5. Сосиски надрежьте и добавьте в сковороду, прогрейте все вместе пять–семь минут.
  6. В конце приправьте перцем и травами.

2. Сосиски в сливочно-горчичном соусе с грибами и каперсами

Ингредиенты:

  • сосиски — 6 шт
  • шампиньоны — 250 г
  • сливки 20% — 200 мл
  • зернистая горчица — 1,5 ст. л.
  • каперсы — 1 ст. л.
  • лук-шалот или репчатый лук — 1 шт
  • чеснок — 2 зубчика
  • сливочное масло — 20 г
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль
  • белый перец

Способ приготовления:

  1. Нарежьте грибы пластинами, лук мелким кубиком.
  2. Обжарьте лук и чеснок на масле до прозрачности, добавьте грибы и выпаривайте влагу.
  3. Введите нарезанные сосиски, обжарьте три–четыре минуты.
  4. Влейте сливки, добавьте горчицу и каперсы, убавьте огонь и тушите до загустения соуса.
  5. Посолите и поперчите в конце.

3. Запеченные сосиски с тыквой, фетой и медово-горчичной заправкой

Ингредиенты:

  • сосиски — 5 шт
  • тыква — 500 г
  • сыр фета — 120 г
  • мед — 1 ст. л.
  • дижонская горчица — 1 ст. л.
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • паприка копченая
  • соль
  • черный перец

Способ приготовления:

  1. Нарежьте тыкву кубиками, сосиски — крупными кусками.
  2. Смешайте мед, горчицу, масло, чеснок, соль и перец.
  3. Выложите все в форму, перемешайте и запекайте при 190 °C около 30 минут.
  4. За пять минут до готовности раскрошите фету сверху и верните в духовку.

4. Сосиски в азиатском стиле с соевым соусом, медом и имбирем

Ингредиенты:

  • сосиски — 6 шт
  • соевый соус — 3 ст. л.
  • мед или коричневый сахар — 1,5 ст. л.
  • имбирь свежий — 2 см
  • чеснок — 2 зубчика
  • рисовый уксус или лаймовый сок — 1 ст. л.
  • кунжутное масло — 1 ч. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • кунжут
  • зеленый лук

Способ приготовления:

  1. Сосиски надрежьте и обжарьте до румяности.
  2. Смешайте соевый соус, мед, уксус, тертый имбирь, чеснок и кунжутное масло.
  3. Влейте соус к сосискам и готовьте, пока он не загустеет и не покроет все глазурью.
  4. Посыпьте кунжутом и зеленым луком.

5. Сосиски с чечевицей, томатами и копченой паприкой

Ингредиенты:

  • сосиски — 5 шт
  • чечевица вареная — 250 г
  • томаты в собственном соку — 300 г
  • лук — 1 шт
  • морковь — 1 шт
  • чеснок — 3 зубчика
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • копченая паприка
  • кумин
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

  1. Обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте чеснок и специи.
  2. Введите нарезанные сосиски и подрумяньте.
  3. Добавьте томаты и чечевицу, тушите 10–15 минут до насыщенного вкуса.

6. Паста с сосисками, вялеными томатами и крем-сыром

Ингредиенты:

  • паста — 250 г
  • сосиски — 4–5 шт
  • вяленые томаты — 80 г
  • сливочный крем-сыр — 150 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • черный перец
  • пармезан

Способ приготовления:

  1. Отварите пасту.
  2. Обжарьте чеснок и сосиски, добавьте вяленые томаты.
  3. Вмешайте крем-сыр и немного воды от пасты.
  4. Соедините с пастой, прогрейте и подавайте с пармезаном.

Сосиски легко сочетаются с разными оттенками вкусов: сладкими, копчеными и пикантными. Если добавить к ним пару нестандартных ингредиентов, то можно сделать ужин, который будет подстать праздничному.

