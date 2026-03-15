Необычные блюда с сосисками, которые не стыдно гостям подать

Сосиски хороши тем, что у них нейтральный, понятный вкус. Они прекрасно сочетаются не только с яйцами, хлебом и кашей, но и кучей других продуктов. «‎Рамблер» сделал подборку блюд с сосисками, которые удивят вас своей изысканностью.

1. Сосиски в карамелизированном луке с яблоком и белым вином

Ингредиенты:

сосиски — 5–6 шт

лук репчатый — 3 шт

яблоко — 1 крупное

сливочное масло — 30 г

растительное масло — 1 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

соль

черный перец

тимьян или розмарин

Способ приготовления:

Нарежьте лук тонкими полукольцами и готовьте на смеси масел на слабом огне 15–20 минут, пока он не станет мягким и сладким. Добавьте сахар и дайте луку слегка карамелизироваться. Яблоко нарежьте тонкими дольками, выложите к луку, перемешайте. Влейте вино и выпарите алкоголь. Сосиски надрежьте и добавьте в сковороду, прогрейте все вместе пять–семь минут. В конце приправьте перцем и травами.

2. Сосиски в сливочно-горчичном соусе с грибами и каперсами

Ингредиенты:

сосиски — 6 шт

шампиньоны — 250 г

сливки 20% — 200 мл

зернистая горчица — 1,5 ст. л.

каперсы — 1 ст. л.

лук-шалот или репчатый лук — 1 шт

чеснок — 2 зубчика

сливочное масло — 20 г

оливковое масло — 1 ст. л.

соль

белый перец

Способ приготовления:

Нарежьте грибы пластинами, лук мелким кубиком. Обжарьте лук и чеснок на масле до прозрачности, добавьте грибы и выпаривайте влагу. Введите нарезанные сосиски, обжарьте три–четыре минуты. Влейте сливки, добавьте горчицу и каперсы, убавьте огонь и тушите до загустения соуса. Посолите и поперчите в конце.

3. Запеченные сосиски с тыквой, фетой и медово-горчичной заправкой

Ингредиенты:

сосиски — 5 шт

тыква — 500 г

сыр фета — 120 г

мед — 1 ст. л.

дижонская горчица — 1 ст. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

паприка копченая

соль

черный перец

Способ приготовления:

Нарежьте тыкву кубиками, сосиски — крупными кусками. Смешайте мед, горчицу, масло, чеснок, соль и перец. Выложите все в форму, перемешайте и запекайте при 190 °C около 30 минут. За пять минут до готовности раскрошите фету сверху и верните в духовку.

4. Сосиски в азиатском стиле с соевым соусом, медом и имбирем

Ингредиенты:

сосиски — 6 шт

соевый соус — 3 ст. л.

мед или коричневый сахар — 1,5 ст. л.

имбирь свежий — 2 см

чеснок — 2 зубчика

рисовый уксус или лаймовый сок — 1 ст. л.

кунжутное масло — 1 ч. л.

растительное масло — 1 ст. л.

кунжут

зеленый лук

Способ приготовления:

Сосиски надрежьте и обжарьте до румяности. Смешайте соевый соус, мед, уксус, тертый имбирь, чеснок и кунжутное масло. Влейте соус к сосискам и готовьте, пока он не загустеет и не покроет все глазурью. Посыпьте кунжутом и зеленым луком.

5. Сосиски с чечевицей, томатами и копченой паприкой

Ингредиенты:

сосиски — 5 шт

чечевица вареная — 250 г

томаты в собственном соку — 300 г

лук — 1 шт

морковь — 1 шт

чеснок — 3 зубчика

оливковое масло — 2 ст. л.

копченая паприка

кумин

соль

перец

Способ приготовления:

Обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте чеснок и специи. Введите нарезанные сосиски и подрумяньте. Добавьте томаты и чечевицу, тушите 10–15 минут до насыщенного вкуса.

6. Паста с сосисками, вялеными томатами и крем-сыром

Ингредиенты:

паста — 250 г

сосиски — 4–5 шт

вяленые томаты — 80 г

сливочный крем-сыр — 150 г

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 1 ст. л.

черный перец

пармезан

Способ приготовления:

Отварите пасту. Обжарьте чеснок и сосиски, добавьте вяленые томаты. Вмешайте крем-сыр и немного воды от пасты. Соедините с пастой, прогрейте и подавайте с пармезаном.

Сосиски легко сочетаются с разными оттенками вкусов: сладкими, копчеными и пикантными. Если добавить к ним пару нестандартных ингредиентов, то можно сделать ужин, который будет подстать праздничному.

