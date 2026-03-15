Необычные блюда с сосисками, которые не стыдно гостям подать
Сосиски хороши тем, что у них нейтральный, понятный вкус. Они прекрасно сочетаются не только с яйцами, хлебом и кашей, но и кучей других продуктов. «Рамблер» сделал подборку блюд с сосисками, которые удивят вас своей изысканностью.
1. Сосиски в карамелизированном луке с яблоком и белым вином
Ингредиенты:
- сосиски — 5–6 шт
- лук репчатый — 3 шт
- яблоко — 1 крупное
- сливочное масло — 30 г
- растительное масло — 1 ст. л.
- сахар — 1 ч. л.
- соль
- черный перец
- тимьян или розмарин
Способ приготовления:
- Нарежьте лук тонкими полукольцами и готовьте на смеси масел на слабом огне 15–20 минут, пока он не станет мягким и сладким.
- Добавьте сахар и дайте луку слегка карамелизироваться.
- Яблоко нарежьте тонкими дольками, выложите к луку, перемешайте.
- Влейте вино и выпарите алкоголь.
- Сосиски надрежьте и добавьте в сковороду, прогрейте все вместе пять–семь минут.
- В конце приправьте перцем и травами.
2. Сосиски в сливочно-горчичном соусе с грибами и каперсами
Ингредиенты:
- сосиски — 6 шт
- шампиньоны — 250 г
- сливки 20% — 200 мл
- зернистая горчица — 1,5 ст. л.
- каперсы — 1 ст. л.
- лук-шалот или репчатый лук — 1 шт
- чеснок — 2 зубчика
- сливочное масло — 20 г
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль
- белый перец
Способ приготовления:
- Нарежьте грибы пластинами, лук мелким кубиком.
- Обжарьте лук и чеснок на масле до прозрачности, добавьте грибы и выпаривайте влагу.
- Введите нарезанные сосиски, обжарьте три–четыре минуты.
- Влейте сливки, добавьте горчицу и каперсы, убавьте огонь и тушите до загустения соуса.
- Посолите и поперчите в конце.
3. Запеченные сосиски с тыквой, фетой и медово-горчичной заправкой
Ингредиенты:
- сосиски — 5 шт
- тыква — 500 г
- сыр фета — 120 г
- мед — 1 ст. л.
- дижонская горчица — 1 ст. л.
- оливковое масло — 2 ст. л.
- чеснок — 2 зубчика
- паприка копченая
- соль
- черный перец
Способ приготовления:
- Нарежьте тыкву кубиками, сосиски — крупными кусками.
- Смешайте мед, горчицу, масло, чеснок, соль и перец.
- Выложите все в форму, перемешайте и запекайте при 190 °C около 30 минут.
- За пять минут до готовности раскрошите фету сверху и верните в духовку.
4. Сосиски в азиатском стиле с соевым соусом, медом и имбирем
Ингредиенты:
- сосиски — 6 шт
- соевый соус — 3 ст. л.
- мед или коричневый сахар — 1,5 ст. л.
- имбирь свежий — 2 см
- чеснок — 2 зубчика
- рисовый уксус или лаймовый сок — 1 ст. л.
- кунжутное масло — 1 ч. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- кунжут
- зеленый лук
Способ приготовления:
- Сосиски надрежьте и обжарьте до румяности.
- Смешайте соевый соус, мед, уксус, тертый имбирь, чеснок и кунжутное масло.
- Влейте соус к сосискам и готовьте, пока он не загустеет и не покроет все глазурью.
- Посыпьте кунжутом и зеленым луком.
5. Сосиски с чечевицей, томатами и копченой паприкой
Ингредиенты:
- сосиски — 5 шт
- чечевица вареная — 250 г
- томаты в собственном соку — 300 г
- лук — 1 шт
- морковь — 1 шт
- чеснок — 3 зубчика
- оливковое масло — 2 ст. л.
- копченая паприка
- кумин
- соль
- перец
Способ приготовления:
- Обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте чеснок и специи.
- Введите нарезанные сосиски и подрумяньте.
- Добавьте томаты и чечевицу, тушите 10–15 минут до насыщенного вкуса.
6. Паста с сосисками, вялеными томатами и крем-сыром
Ингредиенты:
- паста — 250 г
- сосиски — 4–5 шт
- вяленые томаты — 80 г
- сливочный крем-сыр — 150 г
- чеснок — 2 зубчика
- оливковое масло — 1 ст. л.
- черный перец
- пармезан
Способ приготовления:
- Отварите пасту.
- Обжарьте чеснок и сосиски, добавьте вяленые томаты.
- Вмешайте крем-сыр и немного воды от пасты.
- Соедините с пастой, прогрейте и подавайте с пармезаном.
Сосиски легко сочетаются с разными оттенками вкусов: сладкими, копчеными и пикантными. Если добавить к ним пару нестандартных ингредиентов, то можно сделать ужин, который будет подстать праздничному.
