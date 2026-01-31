Как выбрать полезные сухофрукты и не купить обработанные «химией»

Многие выбирают сухофрукты при покупке по тем же параметрам, что и свежие фрукты. Однако такой подход категорически ошибочен. Петербургское управление Роспотребнадзора составило подробную памятку, чем полезны сухофрукты и как правильно их выбрать.

Главное преимущество сухофруктов — они долго хранятся без холодильника. При этом они богаты витаминами (A, B1, B2, B3, B5, B6) и минеральными элементами (железо, кальций, магний, фосфор, калий, натрий).

Они — отличная альтернатива свежим фруктам и вредным сладостям. Главный минус: во время сушки плоды теряют большую часть витамина C.

Выбираем правильно

При покупке сухофруктов в первую очередь обратите внимание на их внешний вид: плоды должны быть цельными, без трещин на оболочке, через которые вываливается мякоть, без плесени. Проверьте, что в упаковке нет посторонних примесей, насекомых, личинок или гнилых плодов.

Оцените плотность сухофрукта — он должен быть не сухим, а эластичным и упругим. Слишком сморщенные плоды, скорее всего, высушили неправильно, они могут быть невкусными.

Сухофрукты могут выглядеть немного жирными. Это относится к черносливу, кураге, инжиру и бананам. В этом нет ничего страшного, скорее всего в продукт добавили растительное масло.

«Многие выбирают сушеные плоды так же, как и свежие, — чтобы выглядели покрасивее, посочнее и поэффектнее. Такой подход в корне неверен. После сушки сухофрукты обычно теряют свой насыщенный цвет и становятся немного тусклыми», — предупреждают эксперты Роспотребнадзора.

Очень яркий, насыщенный цвет может говорить о том, что сухофрукты обработаны химическими веществами. Чаще всего используют сорбиновую кислоту (Е200-202), диоксид серы и сульфиты (Е220, Е221, Е225, Е226). Эти добавки улучшают внешний вид продукта и выступают в роли консерванта. Если у вас есть сомнения, читайте состав на упаковке. Производители обязаны указывать все ингредиенты.

Если плоды продаются на развес, а не в упаковке, оценить их получится только по внешнему виду. Помните, что чем ярче сухофрукты, тем больше вероятность, что их подвергли воздействию химии.

