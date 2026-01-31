Три рецепта классической выпечки, о которых несправедливо забыли

Эти блюда наполнят дом тем самым забытым, но таким родным ароматом уюта.

© Чемпионат.com

Запах тёплого теста, сладкие яблоки с корицей и румяная корочка — всё это мгновенно переносит нас в детство. Сегодня такие блюда готовят всё реже — и зря, ведь они не требуют редких ингредиентов и знакомы каждому.

«Поделюсь тремя рецептами классической выпечки: простые, вкусные и такие родные», — Алексей Осипов, кондитер медиаплатформы Food.ru.

Рецепты классической выпечки

Ватрушки с творогом

Пышные дрожжевые ватрушки с нежной творожной начинкой и ностальгической атмосферой большой перемены в школьном буфете.

КБЖУ на 100 г

Белки: 8,54 г.

Жиры: 10 г.

Углеводы: 35,84 г.

Калорийность: 267 ккал.

Ингредиенты (на 10-12 шт.)

Для теста:

мука — 400 г;

молоко — 150 мл;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 50 г;

дрожжи сухие — 7 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка.

Для начинки:

творог 9-12-процентной жирности — 300 г;

сметана — 100 г;

сахар — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

ванильный сахар или ваниль — 1 ч. л.;

цедра лимона — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

Подогрейте молоко до тёплого состояния (оно не должно быть горячим). Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут — должна появиться пышная шапочка. Введите в смесь яйцо, растопленное и слегка остуженное сливочное масло, соль. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в тёплом месте на час, пока оно не увеличится вдвое. Для начинки смешайте творог, сметану, сахар, яйцо, ваниль и лимонную цедру до однородности. Готовое тесто разделите на кусочки по 70-80 г, скатайте шарики и слегка приплюсните. В центре каждого сделайте углубление стаканом или дном чашки, выложите начинку. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 20-25 минут до лёгкого золотистого цвета.

Шарлотка классическая

Самый простой и любимый яблочный пирог, который выручает, когда хочется чего‑то сладкого здесь и сейчас.

КБЖУ на 100 г

Белки: 3,73 г.

Жиры: 2,18 г.

Углеводы: 25,83 г.

Калорийность: 141 ккал.

Ингредиенты (для формы 20 х 20 см):

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

мука — 120 г;

яблоки — 4 шт. (средние, кисло‑сладкие);

корица — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

Яйца взбивайте с сахаром миксером четыре-пять минут до пышной, светлой массы — это залог воздушности шарлотки. Муку просейте и аккуратно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх, стараясь не осадить тесто. Яблоки очистите (по желанию), нарежьте дольками и присыпьте корицей. Форму смажьте сливочным маслом, выложите яблоки ровным слоем и залейте тестом. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 30-35 минут до румяной корочки. Остудите пирог, посыпьте сахарной пудрой. Подавайте просто так или с шариком ванильного мороженого.

Пирожки с повидлом

Румяные дрожжевые пирожки с густым повидлом — классика чаепитий и сладостей в дорогу.

КБЖУ на 100 г

Белки: 5,42 г.

Жиры: 5,89 г.

Углеводы: 44 г.

Калорийность: 257 ккал.

Ингредиенты (на 10-12 шт.)

Для теста:

мука — 400 г;

молоко — 150 мл;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 30 г;

дрожжи сухие — 7 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка.

Для начинки:

повидло (яблочное, сливовое или абрикосовое) — 300 г;

яйцо — 1 шт. (для смазывания).

Способ приготовления

В тёплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут. Добавьте яйцо, растопленное масло, соль и муку. Замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле, пока объём не увеличится вдвое. Разделите тесто на кусочки по 80-100 г, раскатайте в лепешки. В центр выложите 1-2 ч. л. густого повидла, аккуратно защипните края. Выложите пирожки швом вниз на противень, смажьте взбитым яйцом. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.

Эта выпечка — маленькое путешествие во времени. Готовя такие блюда, мы сохраняем семейные традиции и создаём новые воспоминания. Заварите чай, включите любимую музыку и позвольте дому наполниться тем самым забытым, но таким родным ароматом уюта.