Три рецепта классической выпечки, о которых несправедливо забыли

Классическая выпечка: 3 рецепта с фото пошагово
Эти блюда наполнят дом тем самым забытым, но таким родным ароматом уюта.
Запах тёплого теста, сладкие яблоки с корицей и румяная корочка — всё это мгновенно переносит нас в детство. Сегодня такие блюда готовят всё реже — и зря, ведь они не требуют редких ингредиентов и знакомы каждому.
«Поделюсь тремя рецептами классической выпечки: простые, вкусные и такие родные», — Алексей Осипов, кондитер медиаплатформы Food.ru.
Рецепты классической выпечки
Ватрушки с творогом
Пышные дрожжевые ватрушки с нежной творожной начинкой и ностальгической атмосферой большой перемены в школьном буфете.
КБЖУ на 100 г
- Белки: 8,54 г.
- Жиры: 10 г.
- Углеводы: 35,84 г.
- Калорийность: 267 ккал.
Ингредиенты (на 10-12 шт.)
Для теста:
- мука — 400 г;
- молоко — 150 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- сахар — 50 г;
- дрожжи сухие — 7 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- творог 9-12-процентной жирности — 300 г;
- сметана — 100 г;
- сахар — 80 г;
- яйцо — 1 шт.;
- ванильный сахар или ваниль — 1 ч. л.;
- цедра лимона — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
- Подогрейте молоко до тёплого состояния (оно не должно быть горячим). Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут — должна появиться пышная шапочка.
- Введите в смесь яйцо, растопленное и слегка остуженное сливочное масло, соль. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто.
- Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в тёплом месте на час, пока оно не увеличится вдвое.
- Для начинки смешайте творог, сметану, сахар, яйцо, ваниль и лимонную цедру до однородности.
- Готовое тесто разделите на кусочки по 70-80 г, скатайте шарики и слегка приплюсните.
- В центре каждого сделайте углубление стаканом или дном чашки, выложите начинку.
- Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 20-25 минут до лёгкого золотистого цвета.
Шарлотка классическая
Самый простой и любимый яблочный пирог, который выручает, когда хочется чего‑то сладкого здесь и сейчас.
КБЖУ на 100 г
- Белки: 3,73 г.
- Жиры: 2,18 г.
- Углеводы: 25,83 г.
- Калорийность: 141 ккал.
Ингредиенты (для формы 20 х 20 см):
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 150 г;
- мука — 120 г;
- яблоки — 4 шт. (средние, кисло‑сладкие);
- корица — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
- Яйца взбивайте с сахаром миксером четыре-пять минут до пышной, светлой массы — это залог воздушности шарлотки.
- Муку просейте и аккуратно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх, стараясь не осадить тесто.
- Яблоки очистите (по желанию), нарежьте дольками и присыпьте корицей.
- Форму смажьте сливочным маслом, выложите яблоки ровным слоем и залейте тестом.
- Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 30-35 минут до румяной корочки.
- Остудите пирог, посыпьте сахарной пудрой. Подавайте просто так или с шариком ванильного мороженого.
Пирожки с повидлом
Румяные дрожжевые пирожки с густым повидлом — классика чаепитий и сладостей в дорогу.
КБЖУ на 100 г
- Белки: 5,42 г.
- Жиры: 5,89 г.
- Углеводы: 44 г.
- Калорийность: 257 ккал.
Ингредиенты (на 10-12 шт.)
Для теста:
- мука — 400 г;
- молоко — 150 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- сахар — 30 г;
- дрожжи сухие — 7 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- повидло (яблочное, сливовое или абрикосовое) — 300 г;
- яйцо — 1 шт. (для смазывания).
Способ приготовления
- В тёплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут.
- Добавьте яйцо, растопленное масло, соль и муку. Замесите мягкое тесто.
- Накройте и оставьте в тепле, пока объём не увеличится вдвое.
- Разделите тесто на кусочки по 80-100 г, раскатайте в лепешки.
- В центр выложите 1-2 ч. л. густого повидла, аккуратно защипните края.
- Выложите пирожки швом вниз на противень, смажьте взбитым яйцом.
- Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.
Эта выпечка — маленькое путешествие во времени. Готовя такие блюда, мы сохраняем семейные традиции и создаём новые воспоминания. Заварите чай, включите любимую музыку и позвольте дому наполниться тем самым забытым, но таким родным ароматом уюта.