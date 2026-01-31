$75.7390.47

Классическая выпечка: 3 рецепта с фото пошагово

Эти блюда наполнят дом тем самым забытым, но таким родным ароматом уюта.

Три рецепта классической выпечки, о которых несправедливо забыли
Запах тёплого теста, сладкие яблоки с корицей и румяная корочка — всё это мгновенно переносит нас в детство. Сегодня такие блюда готовят всё реже — и зря, ведь они не требуют редких ингредиентов и знакомы каждому.

«Поделюсь тремя рецептами классической выпечки: простые, вкусные и такие родные», — Алексей Осипов, кондитер медиаплатформы Food.ru.

Рецепты классической выпечки

Ватрушки с творогом

Пышные дрожжевые ватрушки с нежной творожной начинкой и ностальгической атмосферой большой перемены в школьном буфете.

КБЖУ на 100 г

  • Белки: 8,54 г.
  • Жиры: 10 г.
  • Углеводы: 35,84 г.
  • Калорийность: 267 ккал.

Ингредиенты (на 10-12 шт.)

Для теста:

  • мука — 400 г;
  • молоко — 150 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахар — 50 г;
  • дрожжи сухие — 7 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • творог 9-12-процентной жирности — 300 г;
  • сметана — 100 г;
  • сахар — 80 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • ванильный сахар или ваниль — 1 ч. л.;
  • цедра лимона — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

  1. Подогрейте молоко до тёплого состояния (оно не должно быть горячим). Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут — должна появиться пышная шапочка.
  2. Введите в смесь яйцо, растопленное и слегка остуженное сливочное масло, соль. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто.
  3. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в тёплом месте на час, пока оно не увеличится вдвое.
  4. Для начинки смешайте творог, сметану, сахар, яйцо, ваниль и лимонную цедру до однородности.
  5. Готовое тесто разделите на кусочки по 70-80 г, скатайте шарики и слегка приплюсните.
  6. В центре каждого сделайте углубление стаканом или дном чашки, выложите начинку.
  7. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 20-25 минут до лёгкого золотистого цвета.

Шарлотка классическая

Самый простой и любимый яблочный пирог, который выручает, когда хочется чего‑то сладкого здесь и сейчас.

КБЖУ на 100 г

  • Белки: 3,73 г.
  • Жиры: 2,18 г.
  • Углеводы: 25,83 г.
  • Калорийность: 141 ккал.

Ингредиенты (для формы 20 х 20 см):

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • мука — 120 г;
  • яблоки — 4 шт. (средние, кисло‑сладкие);
  • корица — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

  1. Яйца взбивайте с сахаром миксером четыре-пять минут до пышной, светлой массы — это залог воздушности шарлотки.
  2. Муку просейте и аккуратно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх, стараясь не осадить тесто.
  3. Яблоки очистите (по желанию), нарежьте дольками и присыпьте корицей.
  4. Форму смажьте сливочным маслом, выложите яблоки ровным слоем и залейте тестом.
  5. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 30-35 минут до румяной корочки.
  6. Остудите пирог, посыпьте сахарной пудрой. Подавайте просто так или с шариком ванильного мороженого.

Пирожки с повидлом

Румяные дрожжевые пирожки с густым повидлом — классика чаепитий и сладостей в дорогу.

КБЖУ на 100 г

  • Белки: 5,42 г.
  • Жиры: 5,89 г.
  • Углеводы: 44 г.
  • Калорийность: 257 ккал.

Ингредиенты (на 10-12 шт.)

Для теста:

  • мука — 400 г;
  • молоко — 150 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахар — 30 г;
  • дрожжи сухие — 7 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • повидло (яблочное, сливовое или абрикосовое) — 300 г;
  • яйцо — 1 шт. (для смазывания).

Способ приготовления

  1. В тёплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут.
  2. Добавьте яйцо, растопленное масло, соль и муку. Замесите мягкое тесто.
  3. Накройте и оставьте в тепле, пока объём не увеличится вдвое.
  4. Разделите тесто на кусочки по 80-100 г, раскатайте в лепешки.
  5. В центр выложите 1-2 ч. л. густого повидла, аккуратно защипните края.
  6. Выложите пирожки швом вниз на противень, смажьте взбитым яйцом.
  7. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.

Эта выпечка — маленькое путешествие во времени. Готовя такие блюда, мы сохраняем семейные традиции и создаём новые воспоминания. Заварите чай, включите любимую музыку и позвольте дому наполниться тем самым забытым, но таким родным ароматом уюта.