Легкие ужины для похудения: пять рецептов до 400 ккал

Хочешь ужинать вкусно, но без вреда для фигуры? Легкие ужины для похудения — идеальный вариант: минимум калорий, максимум сытости и пользы.

© Unsplash

Мы собрали 5 простых рецептов до 400 ккал, которые готовятся быстро, выглядят аппетитно и помогают поддерживать дефицит калорий. Каждый ужин богат белком и клетчаткой — чтобы вечером не тянуло к холодильнику. Готовь, наслаждайся и худей без вреда здоровью!

Почему ужин до 400 ккал работает для похудения

Вечерний прием пищи влияет на метаболизм и сон. Легкие низкокалорийные ужины помогают не перегружать организм, улучшают пищеварение и способствуют сжиганию жира ночью. Главные правила: больше овощей, качественный белок, минимум быстрых углеводов. Эти рецепты — до 400 ккал на порцию, но сытные благодаря объему и питательности.

Рецепт 1: Омлет с овощами и шпинатом (≈320 ккал)

Ингредиенты (1 порция)

2 яйца (или 1 целое + 2 белка)

100 г шпината

1 помидор

50 г болгарского перца

Соль, перец, травы.

Приготовление

Взбей яйца, добавь нарезанные овощи, вылей на антипригарную сковороду. Готовь под крышкой 5-7 минут. Подавай с зеленью.

Сытный белковый ужин, который насыщает надолго и не нагружает калориями. Классика для похудения!

Рецепт 2: Запеченная куриная грудка с брокколи и цветной капустой (≈350 ккал)

Ингредиенты

150 г куриной грудки

200 г брокколи + цветная капуста (смесь)

Лимонный сок, чеснок, паприка, соль

Приготовление

Курицу натри специями, запекай 20 минут при 180 °C вместе с овощами (можно сбрызнуть лимоном). Готово за 25 минут.

Белок и овощи — это идеальный баланс. Один из самых популярных легких ужинов для похудения.

Рецепт 3: Салат с тунцом и свежими овощами (≈280 ккал)

Ингредиенты

1 банка тунца в собственном соку (100-120 г)

Огурец, помидоры черри (150 г), листья салата

1 ч. л. оливкового масла

Лимон, горчица

Приготовление

Смешай все ингредиенты, заправь легкой смесью масла, лимона и горчицы.

Свежий, хрустящий и низкокалорийный вариант. Отличный ужин, если хочется чего-то холодного и легкого.

Рецепт 4: Форель на пару с зеленой фасолью (≈380 ккал)

Ингредиенты

120-150 г филе форели (или другой рыбы)

200 г стручковой фасоли

Лимон, укроп, чеснок

Приготовление

Рыбу и фасоль готовь на пару 10-12 минут. Сбрызни лимоном и посыпь зеленью.

Омега-3 из рыбы и клетчатка из фасоли поддерживают кожу, волосы и метаболизм. Вкусный способ худеть без голода.

Рецепт 5: Творожная запеканка с ягодами (≈340 ккал)

Ингредиенты

200 г обезжиренного творога

1 яйцо

100 г ягод (клубника, черника)

Подсластитель по вкусу (стевия)

Приготовление

Смешай творог с яйцом, добавь ягоды, запекай в форме 20-25 минут при 180 °C.

Легкий десертный ужин, который заменит сладкое и даст белок для восстановления мышц.

Советы для идеальных легких ужинов

Готовь заранее — порционные контейнеры спасут вечер.

Пей воду или травяной чай — часто голод путают с жаждой.

Добавляй специи — они делают блюда ярче без лишних калорий.

С этими рецептами легкие ужины для похудения станут любимым ритуалом. Худеешь вкусно, красиво и без стресса.